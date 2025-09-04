Сметанін веде перемовини з виробником F-35: що може дати це партнерство

Українська делегація на щорічній міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO у місті Кельце (Польща) зустрілася із представниками американської авіабудівної компанії Lockheed Martin, яка є виробником винищувачів п’ятого покоління F-35. Головною темою переговорів стало поглиблення співпраці в секторі авіації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна.

Сторони обговорили налагодження прямого партнерства між Lockheed Martin та одним із підприємств "Укроборонпрому". Метою цієї співпраці є забезпечення технічної підтримки та обслуговування новітніх авіаційних платформ в Україні.

За словами Сметаніна, таке партнерство дозволить українському підприємству отримати доступ до сучасних технологій і знань, що сприятиме вдосконаленню виробництва та підвищенню його ефективності.

"Дякую партнерам за предметний діалог і готовність до співпраці. Рухаємось далі", — написав глава "Укроборонпрому".

Про Lockheed Martin

Lockheed Martin Corporation — американська компанія, що спеціалізується в галузі авіабудування, авіакосмічної техніки, суднобудування, автоматизації поштових служб та аеропортової логістики. Станом на січень 2022 року, у компанії працювало приблизно 115 000 співробітників по всьому світу, включаючи близько 60 000 інженерів і вчених. Створена об'єднанням компаній Martin Marietta та Lockheed Corporation в 1995 році.

Половина річних продажів корпорації припадає на Міністерство оборони США. Lockheed Martin також є підрядником для Міністерства енергетики США та Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Lockheed Martin Aeronautics, головний підрозділ компанії, виробляє винищувачі F-16, F-22, F-35, протичовниковий літак P-3 Orion та іншу авіаційну техніку.

Наприкінці липня 2024 року компанія Lockheed Martin представила нову гіперзвукову ракету під назвою Mako.

Чим відома виставка MSPO?

MSPO (польською Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego) — виставка військового обладнання, що відбувається щорічно у Польщі в місті Кельці, починаючи з 1993 року.

У чотириденній виставці беруть участь представники війська Польського, поліції, Міністерства нацоборони та уряду Польщі, а також іноземні делегації представників армій країн НАТО та інших збройних сил. Захід відвідують делегації найбільш обороноспроможних держав світу, таких як: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Південна Корея, США, Туреччина, Україна, Чехія, Швейцарія, Швеція, Фінляндія і Франція.

Найкращі представлені на виставці продукти отримують нагороди і відзнаки.

Нагадаємо, з лютого вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.