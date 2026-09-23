Уряд розширив програму підтримки українського ОПК: ліміт кредитів збільшили у п’ять разів

Уряд розширив програму підтримки української оборонної промисловості. Тепер підприємства ОПК зможуть залучати кредити до 500 мільйонів гривень під 5-10% річних для масштабування виробництва.

Як пише Dilo, про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Ми збільшуємо максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств в 5 разів — зі 100 млн до 500 млн грн", — повідомив очільник уряду.

За його словами, підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн грн на оборотний капітал. Ставка залежатиме від суми позики та становитиме 5–10% річних.

Для інвестиційних кредитів, які компанії ОПК використовуватимуть для розвитку виробництва, передбачена ставка 5% річних.

Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.

Раніше повідомлялося, що Міноборони готує зміни, які дозволять приватним інвесторам і девелоперам будувати підземні виробничі об'єкти для підприємств ОПК.