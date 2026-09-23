Правительство расширило программу поддержки украинского ОПК: лимит кредитов увеличили в пять раз

Правительство расширило программу поддержки украинской оборонной промышленности. Теперь предприятия ОПК смогут привлекать кредиты до 500 миллионов гривен под 5-10% годовых для масштабирования производства.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"Мы увеличиваем максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий в 5 раз - со 100 млн до 500 млн грн ", - сообщил глава правительства.

По его словам, предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн. грн. на оборотный капитал. Ставка будет зависеть от суммы займа и составит 5–10% годовых.

Для инвестиционных кредитов, которые компании будут использовать для развития производства, предусмотрена ставка 5% годовых.

Программа будет работать через Национальное учреждение развития в пределах уже предусмотренных бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что Минобороны готовит изменения, позволяющие частным инвесторам и девелоперам строить подземные производственные объекты для предприятий ОПК .