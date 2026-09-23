"Эта зима будет очень сложной": министр экономики призвал искать новые способы поддержки бизнеса

Государство должно не только упрощать регулирование, но и совместно с бизнесом искать механизмы дополнительной поддержки, поскольку грядущая зима будет очень сложной.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко во время Форума экономической устойчивости "Forbes Украина", передает "Интерфакс-Украина".

"Государство должно действительно упрощать регулирование, но также, мне кажется, нам совместно нужно искать механизмы дополнительной поддержки бизнеса, потому что, я думаю, эта зима будет действительно очень сложной", – отметил Кравченко.

Исчерпание старой модели поддержки

По его словам, украинский бизнес быстро адаптировался в начале полномасштабного вторжения не только из-за дерегуляции. Значительную роль играли финансовые ресурсы в виде макрофинансовой помощи, стимулирующей потребление и инвестиции. Однако сейчас этот ресурс постепенно заканчивается.

"Когда мы говорим, что бизнес быстро адаптировался, да, но он адаптировался не только благодаря свободе, он адаптировался потому, что был финансовый ресурс, который нам дали... Но я говорю, что сейчас эта модель себя на самом деле начинает исчерпывать", - пояснил министр.

Кравченко подчеркнул, что государству и бизнесу нужно искать дополнительные механизмы поддержки, чтобы компании могли продолжать инвестировать в Украину.

Напомним, украинский бизнес в августе ухудшил оценку текущей деловой активности после двух месяцев роста. Индекс возобновления деловой активности ИЭД снизился с –0,11 до –0,16, а средняя продолжительность портфеля новых заказов сократилась до 2,6 месяца.