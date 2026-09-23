"Ця зима буде дуже складною": міністр економіки закликав шукати нові способи підтримки бізнесу

Держава має не лише спрощувати регулювання, а й спільно з бізнесом шукати механізми додаткової підтримки, оскільки прийдешня зима буде дуже складною.

Як пише Dilo, про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час Форуму економічної стійкості "Forbes Україна", передає "Інтерфакс-Україна".

"Держава має дійсно спрощувати регулювання, але також, мені здається, нам спільно треба шукати механізми додаткової підтримки бізнесу, тому що, я думаю, ця зима буде дійсно дуже складною", – зазначив Кравченко.

Вичерпання старої моделі підтримки

За його словами, український бізнес швидко адаптувався на початку повномасштабного вторгнення не лише через дерегуляцію. Значну роль відігравали фінансові ресурси у вигляді макрофінансової допомоги, яка стимулювала споживання та інвестиції. Проте зараз цей ресурс поступово закінчується.

"Коли ми говоримо, що бізнес швидко адаптувався, так, але він адаптувався не тільки завдяки свободі, він адаптувався тому, що був фінансовий ресурс, який нам дали... Але я кажу те, що зараз ця модель себе насправді починає вичерпувати", – пояснив міністр.

Кравченко наголосив, що державі та бізнесу потрібно шукати додаткові механізми підтримки, щоб компанії могли продовжувати інвестувати в Україну.

Нагадаємо, український бізнес у серпні погіршив оцінку поточної ділової активності після двох місяців зростання. Індекс відновлення ділової активності ІЕД знизився з -0,11 до -0,16, а середня тривалість портфеля нових замовлень скоротилася до 2,6 місяця.