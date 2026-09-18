Для відновлення бізнесу після обстрілів хочуть створити фонд на $3–4 млрд

Мінекономіки готує новий механізм компенсації воєнних збитків бізнесу зі спеціальним фондом обсягом близько $3–4 млрд. Підприємство зможе претендувати на компенсацію до $10 млн за пошкоджені або знищені активи, а запустити програму планують із січня 2027 року за умови ухвалення необхідних рішень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

За попередніми оцінками відомства, щорічні втрати основних засобів бізнесу через війну можуть становити $4–10 млрд і більше. Водночас поточна місткість ринку страхування та перестрахування оцінюється максимум у $1–1,5 млрд, а у найбільш ризикових і прифронтових регіонах страхове покриття фактично недоступне.

Звідки братимуть гроші

Цільовий обсяг фонду становитиме близько $3–4 млрд.

Орієнтовно $1 млрд планують забезпечити за рахунок державного фінансування. Одним із запропонованих джерел є підвищення загальної ставки ПДВ на 1 відсотковий пункт.

Ще $2–3 млрд Мінекономіки розраховує залучити від міжнародних партнерів. Додатковим джерелом стануть внески самих учасників програми.

Підприємство має сплачувати 2% від обраного ліміту покриття.

Механізм планують побудувати за принципом First-loss: держава покриватиме першу частину збитків у межах встановленого ліміту.

Максимальна державна компенсація становитиме до $10 млн на одну юридичну особу.

Якщо можливі втрати перевищують цей рівень, решту ризику підприємство зможе додатково застрахувати на приватному ринку.

Компенсації передбачені за пошкодження або знищення будівель, обладнання та інженерних мереж, які використовуються у роботі підприємства.

Після подання повного пакета документів рішення про виплату та сама компенсація мають здійснюватися протягом 30 календарних днів. У визначених випадках строк зможуть продовжити до 60 днів.

Хто зможе отримати компенсацію

Механізм пропонують поширити на великий, середній та малий бізнес на всій підконтрольній Україні території.

На першому етапі до програми планують включити підприємства переробної промисловості, агросектору, транспорту, водопостачання, енергетики, охорони здоров'я, освіти, торгівлі та добувної промисловості.

Адмініструвати програму планують через Експортно-кредитне агентство.

Зараз Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів, Національним банком, ЕКА, страховим ринком і міжнародними партнерами опрацьовує фінансову та операційну модель механізму.

Наступними етапами мають стати визначення джерел фінансування, необхідних змін до законодавства та ухвалення нормативної бази. Орієнтир для запуску програми — січень 2027 року.

Нагадаємо, уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив умови отримання компенсацій. До переліку територій підвищеного ризику включили Київ і Київську область, а максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства.