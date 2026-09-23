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Дата публикации

Украина отправила в Малави первую партию продовольственной помощи: почему это важно

украинская продовольствие доставлена в Малави
1 576 тонн украинской продовольствия доставлено в Малави / Минагрополитики

В Республику Малави поступила первая партия украинской продовольственной помощи в рамках гуманитарной инициативы Food from Ukraine. В целом планируется поставить 5 350 тонн продовольствия, в частности желтый колотый горох и растительное масло.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По состоянию на 3 сентября в африканскую страну уже доставили 1576,3 тонны продуктов. Остальные грузы ожидают в ближайшие недели.

"Украина даже в условиях полномасштабной войны остается надежным партнером в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Россия пытается разрушить ее ударами по украинским портам, аграрной и продовольственной инфраструктуре. Мы отвечаем противоположным - продолжаем производить продовольствие, экспортировать его и помогать странам и людям, которые больше всего в этом нуждаются", - отметил министр.

Партнерство и ситуация с продовольствием

Снабжение стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства Республики Корея. Операцию реализуют в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) и Правительством Малави. ВПП совместно с местным Департаментом по вопросам управления чрезвычайными ситуациями принимает, хранит и распределяет продукты.

Фото 2 — Украина отправила в Малави первую партию продовольственной помощи: почему это важно
Снабжение украинской продукции стало возможным благодаря правительству Южной Кореи.

Помощь поступает накануне периода наибольшей нехватки продовольствия в Малави, который продолжается с октября по март. По данным Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), более 1,9 млн. жителей страны уже находятся на кризисном уровне продовольственной необеспеченности, а в течение сезона это количество может возрасти до 2,6 млн. человек.

Напомним, в феврале Украина отправила 1850 тонн пшеницы в Пакистан в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine президента Владимира Зеленского.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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