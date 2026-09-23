Германия хочет производить ракеты Patriot в Европе: Берлин призывает США предоставить разрешение

Германия призывает Соединенные Штаты предоставить разрешение на производство ракет в системы противовоздушной обороны Patriot на территории Европы.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в комментарии для Financial Times.

О чем договариваются США и Германия

По словам Писториуса, на прошлой неделе во время встречи с министром обороны США Питом Гегсетом в Вашингтоне он предложил производить ракеты PAC-3 за пределами США.

"Мы четко дали понять… что предлагаем помочь удовлетворить огромный спрос, возникший на эти и другие американские системы путем создания производственных линий в Европе, в частности в Германии", - сказал Писториус.

На прошлой неделе министры обороны Германии и США также подписали меморандум о намерениях совместного производства американского вооружения в Европе. Писториус заявил, что ракеты PAC-3 в целом подпадают под действие этого документа, но для их производства требуются дальнейшие переговоры.

"В конце концов, это, конечно, вопрос интеллектуальной собственности. Это также вопрос того, достигнут ли согласия Пентагон и Белый дом, а также сама компания. Сейчас этот вопрос изучается, и мы надеемся на удачное решение", – сказал министр.

Европейская компания MBDA планирует в ближайшие месяцы начать в Баварии производство ракет PAC-2 для Patriot по лицензии американской Raytheon.

В то же время США пока не предоставили лицензию на производство более современных PAC-3, производимых Lockheed Martin.

Берлин также добивается разрешения США на производство дальнобойных ракет Tomahawk в Германии по лицензии. Германия уже заключила с Вашингтоном соглашение о закупке этих ракет, но на их поставку есть очередь.

Ранее сообщалось, что США готовы одобрить продажу Украине десяти ракет для систем ПВО Patriot, ранее полученных Германией.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может получить от США лицензию на производство "менее продвинутой" модификации ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.