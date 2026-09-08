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Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет к Patriot за счет кредита в 90 млрд евро

еврокомиссия
ЕС одобрил заявку Украины за покупку ракет к Patriot за счет кредита в 90 млрд евро / Depositphotos

Европейская комиссия согласовала заявку Украины на закупку ракет к системам противовоздушной обороны Patriot за средства с 90-миллиардного займа Европейского Союза.

Как пишет Dilo, об этом «Суспільному» сообщил чиновник Евросоюза.

Ранее стало известно, что Украина запросила закупку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan.

На эти нужды Киев просил выделить более 2 миллиардов евро по кредиту ЕС.

В Европейской комиссии заявили, что работают над его согласованием в максимально сжатые сроки.

Закупка Patriot имеет некоторые особенности, поскольку соответствующие ракеты производятся за пределами ЕС и Украины.

Франция требует от Еврокомиссии временного ограничения исключений, позволяющих Украине покупать оружие вне ЕС за счет кредита на €90 млрд. Париж хочет, чтобы эти деньги шли, прежде всего, европейским производителям оружия.

По условиям программы, одобренной странами ЕС в апреле, Украина не может закупать за рубежом вне ЕС и Европейской экономической зоны более 35% стоимости единицы вооружения. Исключение возможно только тогда, когда на рынке ЕС нет аналога, способного закрыть неотложную потребность Киева, или когда европейские производители не успевают с объемами, сроками или ценой.

Украина получила два таких исключения — на китайские компоненты для дронов и на американские ракеты-перехватчики Patriot, критически важные для усиления ПВО.

Напомним, Европейская комиссия ко Дню Независимости Украины одобрила выделение €6,1 млрд на новые оборонные закупки для Украины – средства пойдут на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары.

Автор:
Светлана Манько

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