Китайские компоненты для дронов и американские ракеты Patriot: Франция хочет ограничить Украине закупку неевропейского оружия за средства ЕС

Франция требует от Еврокомиссии временного ограничения исключений, позволяющих Украине покупать оружие вне ЕС за счет кредита на €90 млрд. Париж хочет, чтобы эти деньги шли, прежде всего, европейским производителям оружия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euronews. с ссылкой на собственные источники.

По условиям программы, одобренной странами ЕС в апреле, Украина не может закупать за рубежом вне ЕС и Европейской экономической зоны более 35% стоимости единицы вооружения. Исключение возможно только тогда, когда на рынке ЕС нет аналога, способного закрыть неотложную потребность Киева, или когда европейские производители не успевают с объемами, сроками или ценой.

Украина получила два таких исключения — на китайские компоненты для дронов и на американские ракеты-перехватчики Patriot, критически важные для усиления ПВО. Еврокомиссия оба запроса одобрила, признав, что собственных мощностей в Европе пока не хватает, а зависимость от иностранных производителей по ключевым направлениям современной войны остается реальностью.

Франция настаивает на том, чтобы эти исключения оставались временными. В Париже рассчитывают, что со временем финансирование переориентируется на европейское производство – издание акцентирует, что именно Франция владеет одним из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в Европе, включая франко-итальянскую систему SAMP/T, которую называют ближайшим европейским аналогом Patriot.

Не все в Европе поддерживают такую позицию. Еще в июле министры обороны Швеции, Нидерландов, Германии, Дании, Эстонии, Польши, Латвии, Финляндии и Литвы написали письмо главе евродипломатии Каи Каллас и еврокомиссару по обороне Андрюсу Кубилюсу. Они настаивали, что Украине нужна максимальная свобода при закупках.

Технический рычаг для реализации французской позиции уже заложен в самой конструкции программы: исключения нужно подтверждать всякий раз, когда Киев подает запрос на новый транш. То есть, если в Европе появится производитель, способный предложить сравнительные объемы, цену и сроки поставки, Еврокомиссия может отказать в продлении исключения — и заставить Украину перейти на европейского поставщика.

Еврокомиссии придется искать деликатный баланс: наращивать европейское производство оружия и снижать зависимость от иностранных поставщиков, в то же время, не оставляя Украину без техники, нужной здесь и сейчас для обороны от России.

Официальный комментарий французского правительства издание получить не смогло.

Напомним, Европейская комиссия ко Дню Независимости Украины одобрила выделение €6,1 млрд на новые оборонные закупки для Украины – средства пойдут на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары.