Китайські компоненти для дронів та американські ракети Patriot: Франція хоче обмежити Україні закупівлю неєвропейської зброї за кошти ЄС

Франція вимагає від Єврокомісії часового обмеження винятків, які дозволяють Україні купувати зброю поза межами ЄС коштом кредиту на €90 млрд. Париж хоче, щоб ці гроші йшли передусім європейським виробникам зброї.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Euronews з посиланням на власні джерела.

За умовами програми, схваленої країнами ЄС у квітні, Україна не може закуповувати за кордоном — поза межами ЄС та Європейської економічної зони — більш як 35% вартості одиниці озброєння. Виняток можливий лише тоді, коли на ринку ЄС немає аналога, здатного закрити нагальну потребу Києва, або коли європейські виробники не встигають з обсягами, термінами чи ціною.

Наразі Україна отримала два таких винятки — на китайські компоненти для дронів і на американські ракети-перехоплювачі Patriot, критично важливі для посилення ППО. Єврокомісія обидва запити схвалила, визнавши, що власних потужностей у Європі поки бракує, а залежність від іноземних виробників у ключових напрямках сучасної війни залишається реальністю.

Франція наполягає, щоб ці винятки залишалися тимчасовими. У Парижі розраховують, що з часом фінансування переорієнтується на європейське виробництво – видання акцентує, що саме Франція володіє одним із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у Європі, включно з франко-італійською системою SAMP/T, яку називають найближчим європейським аналогом Patriot.

Не всі в Європі підтримують таку позицію. Ще в липні міністри оборони Швеції, Нідерландів, Німеччини, Данії, Естонії, Польщі, Латвії, Фінляндії та Литви написали листа очільниці євродипломатії Каї Каллас і єврокомісару з оборони Андрюсу Кубілюсу. Вони наполягали, що Україні потрібна максимальна свобода під час закупівель.

Технічний важіль для реалізації французької позиції вже закладений у самій конструкції програми: винятки потрібно підтверджувати щоразу, коли Київ подає запит на новий транш. Тобто якщо в Європі з'явиться виробник, здатний запропонувати порівнянні обсяги, ціну та терміни постачання, Єврокомісія може відмовити в продовженні винятку — і змусити Україну перейти на європейського постачальника.

Єврокомісії доведеться шукати делікатний баланс: нарощувати європейське виробництво зброї та знижувати залежність від іноземних постачальників, водночас не залишаючи Україну без техніки, потрібної тут і зараз для оборони від Росії.

Офіційний коментар французького уряду видання отримати не змогло.

Нагадаємо, Європейська комісія до Дня Незалежності України схвалила виділення €6,1 млрд на нові оборонні закупівлі для України — кошти підуть на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари.