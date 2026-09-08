Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до Patriot коштом кредиту у 90 млрд євро

Європейська комісія погодила заявку України на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони Patriot за кошти з 90-мільярдної позики Європейського Союзу.

Як пише Dilo, про це «Суспільному» повідомив посадовець Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що Україна подала запит на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot у межах програми Ukraine Support Loan.

На ці потреби Київ просив виділити понад 2 мільярди євро із кредиту ЄС.

У Європейській комісії заявили, що працюють над його погодженням у максимально стислі строки.

Закупівля Patriot має певні особливості, оскільки відповідні ракети виробляються за межами ЄС та України.

Франція вимагає від Єврокомісії часового обмеження винятків, які дозволяють Україні купувати зброю поза межами ЄС коштом кредиту на €90 млрд. Париж хоче, щоб ці гроші йшли передусім європейським виробникам зброї.

За умовами програми, схваленої країнами ЄС у квітні, Україна не може закуповувати за кордоном — поза межами ЄС та Європейської економічної зони — більш як 35% вартості одиниці озброєння. Виняток можливий лише тоді, коли на ринку ЄС немає аналога, здатного закрити нагальну потребу Києва, або коли європейські виробники не встигають з обсягами, термінами чи ціною.

Наразі Україна отримала два таких винятки — на китайські компоненти для дронів і на американські ракети-перехоплювачі Patriot, критично важливі для посилення ППО.

Нагадаємо, Європейська комісія до Дня Незалежності України схвалила виділення €6,1 млрд на нові оборонні закупівлі для України — кошти підуть на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари.