Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на более старую версию ракет Patriot

Украина может получить от США лицензию на производство "менее продвинутой" модификации ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как пишет Dilo, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Журналисты спросили главу Белого дома, сможет ли президент Владимир Зеленский добиться от США лицензии.

"Мы обсуждаем передачу лицензии на менее современную версию. Понимаете, о чем я говорю? О гораздо менее современных вариантах", - сказал президент США.

Трамп также отметил, что США на данный момент производят "больше ракет Patriot, чем когда-либо".

"У нас большие запасы определенных вооружений, некоторые из них практически в бесконечном количестве. Что касается элитных боеприпасов, то много было передано Украине, но мы очень быстро восстанавливаем эти запасы", - подчеркнул глава Белого дома.

В начале августа Трамп, комментируя запрос украинских властей о поставках ракет для Patriot, заявил, что американским военным самим нужны боеприпасы и возложил ответственность за истощение арсеналов на бывшего президента Джо Байдена.

Ракеты-перехватчики Patriot считаются одним из ключевых средств защиты Украины от российских баллистических ракет. Производитель комплекса – компания RTX (ранее Raytheon) – выпускает около 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE в год. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о дефиците боеприпасов и предлагал США продать часть своего запаса для защиты украинских городов от российских атак зимой.

В преддверии Зеленский заявлял, что вместе с Трампом "политически" решил вопрос о производстве ракет для Patriot в Украине.

Впоследствии американский президент заявил, что еще не согласовал передачу технологий. Он пояснил, что США должны быть осторожными, ведь страны, которым передают такие технологии, "в один день могут обратить их против вас".

Заметим, обещание президента США Дональда Трампа позволить Украине производить ракеты Patriot является важным политическим сигналом для Киева, но не решит проблему дефицита ракет в краткосрочной перспективе. По оценкам экспертов по обороне, запуск такого производства может занять минимум год или больше.