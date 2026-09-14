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Трамп допустив можливість передачі Україні ліцензії на старішу версію ракет Patriot

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Україна може отримати від США ліцензію на виробництво "менш просунутої" модифікації ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як пише Dilo,  про це заявив президент США Дональд Трамп.

Журналісти запитали очільника Білого дому, чи зможе президент Володимир Зеленський домогтися від США ліцензії.

"Ми обговорюємо передачу ліцензії на менш сучасну версію. Розумієте, про що я говорю? Про набагато менш сучасні варіанти", — сказав президент США.

Трамп також зазначив, що США на даний момент виробляють "більше ракет Patriot, ніж будь-коли".

"У нас великі запаси певних озброєнь, деякі з них є практично у нескінченній кількості. Щодо елітних боєприпасів, то багато було передано Україні, але ми дуже швидко відновлюємо ці запаси", - підкреслив очільник Білого дому.

На початку серпня Трамп, коментуючи запит української влади про постачання ракет для Patriot, заявив, що американським військовим самим потрібні боєприпаси та поклав відповідальність за виснаження арсеналів на колишнього президента Джо Байдена.

Ракети-перехоплювачі Patriot вважаються одним із ключових засобів захисту України від російських балістичних ракет. Виробник комплексу – компанія RTX (раніше Raytheon) – випускає близько 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE на рік. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про дефіцит боєприпасів та пропонував США продати частину свого запасу для захисту українських міст від російських атак узимку.

Напередодні Зеленський заявляв, що разом з Трампом "політично" вирішив питання про виробництво ракет для Patriot в Україні.

Згодом американський президент заявив, що ще не погодив передачу технологій. Він пояснив, що США мають бути обережними, адже країни, яким передають такі технології, "одного дня можуть обернути їх проти вас".

Зауважимо, обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти ракети Patriot є важливим політичним сигналом для Києва, але не вирішить проблему дефіциту ракет у короткостроковій перспективі. За оцінками експертів з оборони, запуск такого виробництва може зайняти щонайменше рік або більше.

Автор:
Світлана Манько

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