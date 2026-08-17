Чому Freyja не замінить Patriot, навіть якщо ракета буде втричі дешевшою

Майбутня українсько-європейська система протиракетної оборони Freyja може отримати перехоплювач, який буде приблизно втричі дешевшим за PAC-3 MSE для Patriot. Однак навіть у разі успішних випробувань вона не зможе швидко замінити американську систему.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Ракети втричі дешевші за Patriot: хто профінансує для України європейську протиракетну програму Freyja".

Fire Point оцінює майбутній перехоплювач FP-7.X у суму до 1 млн євро, або приблизно $1,14 млн. Для порівняння, сама ракета PAC-3 MSE у бюджеті армії США на 2026 рік коштує близько $3,33 млн, а разом із супутнім обладнанням — $3,87 млн.

Тобто за заявленої ціни FP-7.X може бути приблизно на 66% дешевшою за саму PAC-3 MSE. Однак це поки цільова вартість ракети, яка перебуває на стадії розробки.

Дешева ракета не означає дешевий комплекс

Орієнтовна ціна FP-7.X не включає радари, пускові установки, командний пункт, захищений зв'язок, інтеграцію компонентів, випробування, навчання військових і технічну підтримку.

Patriot натомість уже є серійною системою з готовою інфраструктурою, відпрацьованим командним контуром і перехоплювачами, які застосовуються в бойових умовах.

Freyja поки має лише ракету, що пройшла початкові льотні випробування, політичну коаліцію з десяти держав і попередні домовленості з європейськими виробниками.

Перше випробування FP-7.X із перехопленням балістичної мішені планують приблизно на липень 2027 року. Навіть успішний тест підтвердить лише працездатність базової концепції, після чого систему ще доведеться інтегрувати, сертифікувати та підготувати до серійного виробництва.

Freyja має доповнити Patriot, а не витіснити його

Спільна декларація учасників антибалістичної коаліції визначає Freyja як доповнення до вже наявних систем протиракетної оборони.

Її стратегічна цінність полягає у створенні додаткового європейського джерела перехоплювачів, диверсифікації постачальників і зменшенні залежності від одного виробничого ланцюга.

У короткостроковій перспективі Україна й надалі залежатиме від Patriot і запасів PAC-3. До зими Україні потрібно близько 300 перехоплювачів, заявляв президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, чому Україні не вистачає Patriot, скільки таких систем є у світі та які комплекси можуть частково їх замінити.