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Почему Freyja не заменит Patriot, даже если ракета будет в три раза дешевле

Будущая украинско-европейская система противоракетной обороны Freyja
В краткосрочной перспективе Украина и дальше будет зависеть от Patriot и запасов PAC-3. Фото: Getty Images

Будущая украинско-европейская система противоракетной обороны Freyja может получить перехватчик, который будет примерно втрое дешевле PAC-3 MSE для Patriot. Однако даже в случае успешных испытаний он не сможет быстро заменить американскую систему.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Ракеты втрое дешевле Patriot: кто профинансирует для Украины европейскую противоракетную программу Freyja".

Fire Point оценивает будущий перехватчик FP-7.X в сумму до 1 млн евро или примерно $1,14 млн. Для сравнения, сама ракета PAC-3 MSE в бюджете армии США на 2026 год стоит около $3,33 млн, а вместе с сопутствующим оборудованием — $3,87 млн.

То есть при заявленной цене FP-7.X может быть примерно на 66% дешевле самой PAC-3 MSE. Однако это пока целевая стоимость ракеты, которая находится в стадии разработки.

Дешевая ракета не означает дешевый комплекс

Примерная цена FP-7.X не включает радары, пусковые установки, командный пункт, защищенную связь, интеграцию компонентов, испытания, обучение военных и техническую поддержку.

Patriot уже является серийной системой с готовой инфраструктурой, отработанным командным контуром и перехватчиками, применяемыми в боевых условиях.

У Freyja пока есть лишь ракета, прошедшая начальные летные испытания, политическая коалиция из десяти государств и предварительные договоренности с европейскими производителями.

Первое испытание FP-7.X с перехватом баллистической мишени планируется примерно на июль 2027 года. Даже успешный тест подтвердит только работоспособность базовой концепции, после чего систему придется интегрировать, сертифицировать и подготовить к серийному производству.

Freyja должен дополнить Patriot, а не вытеснить его

Совместная декларация участников антибаллистической коалиции определяет Freyja как дополнение к уже существующим системам противоракетной обороны.

Ее стратегическая ценность состоит в создании дополнительного европейского источника перехватчиков, диверсификации поставщиков и уменьшении зависимости от одной производственной цепи.

В краткосрочной перспективе Украина и дальше будет зависеть от Patriot и запасов PAC-3. К зиме Украине нужно около 300 перехватчиков, заявлял президент Владимир Зеленский.

Напомним, почему Украине не хватает Patriot, сколько таких систем есть в мире и какие комплексы могут частично их заменить.

Автор:
Алик Сахно

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