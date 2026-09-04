Трамп требует от Европы деньги за помощь США Украине, предоставленную во времена Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потребует деньги от Европы за военную помощь, которую Соединенные Штаты ранее бесплатно передали Украине во времена администрации Джо Байдена.

Как пишет Dilo, об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, администрация Джо Байдена передала Украине и НАТО гораздо больше боеприпасов, чем американские военные использовали во время операции в Иране.

«Сотни миллиардов долларов были переданы Украине и НАТО бесплатно — Европа должна за это заплатить, если бы ее попросили. Но мы будем требовать эти деньги, хотя и с опозданием », — написал президент США.

Он отметил, что у Вашингтона есть "практически неограниченные" запасы боеприпасов среднего и высокого качества, а американское производство вооружений работает на беспрецедентных уровнях.

Трамп отметил, что США накапливают боеприпасы и готовятся к возможным чрезвычайным сценариям. Он также отметил, что Соединенные Штаты временно покидают производимые боеприпасы для собственных нужд, а продажа оружия союзникам вскоре должны быть возобновлены.

Помощь США Украине

По данным Кильского института мировой экономики, регулярно ведет соответствующие подсчеты, совокупная помощь США в Украине составила 115,38 млрд евро ($133,8 млрд). При этом военная помощь оценивается в 64,62 млрд евро ($75 млрд), остальные – финансовая и гуманитарная. По номинальным выплатам США занимают 1-е место среди союзников Украины, но по доле ВВП – 16-е и 17-е соответственно.

Для сравнения: страны ЕС потратили 230,5 млрд. евро, еще 160,6 млрд. евро запланировано к выдаче.

Трамп неоднократно бросался суммами, в разы превышающими реальные. К примеру, он постоянно заявлял, что во времена Джо Байдена США обеспечили Украине поставки оружия на $350 млрд.

После возвращения в Белый дом Трамп перестал помогать Киеву, перейдя на коммерческие отношения и начав продавать оружие за европейские или украинские деньги.

«Я тоже помогаю Украине, но за это приходится платить им самим. Так что за это платит Европа», — заявлял Трамп.

В мае Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу для Украины зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия Hawk и сопутствующего оборудования. Общая стоимость оценивается в 108,1 миллионов долларов.