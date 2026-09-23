Німеччина хоче виробляти ракети Patriot у Європі: Берлін закликає США надати дозвіл

Німеччина закликає Сполучені Штати надати дозвіл на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot на території Європи.

Як пише Dilo, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у коментарі для Financial Times.

Про що домовляються США та Німеччина

За словами Пісторіуса, минулого тижня під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом у Вашингтоні він запропонував виробляти ракети PAC-3 за межами США.

"Ми чітко дали зрозуміти… що пропонуємо допомогти задовольнити величезний попит, який виник на ці та інші американські системи, шляхом створення виробничих ліній у Європі, зокрема у Німеччині", – сказав Пісторіус.

Минулого тижня міністри оборони Німеччини та США також підписали меморандум про наміри щодо спільного виробництва американського озброєння в Європі. Пісторіус заявив, що ракети PAC-3 загалом підпадають під дію цього документа, але для їх виробництва потрібні подальші переговори.

"Зрештою це, звісно, питання інтелектуальної власності. Це також питання того, чи досягнуть згоди Пентагон і Білий дім, а також сама компанія. Зараз це питання вивчається, і ми сподіваємося на вдале вирішення", – сказав міністр.

Європейська компанія MBDA планує найближчими місяцями розпочати в Баварії виробництво ракет PAC-2 для Patriot за ліцензією американської Raytheon.

Водночас США поки не надали ліцензію на виробництво більш сучасних PAC-3, які виготовляє Lockheed Martin.

Берлін також домагається дозволу США на виробництво далекобійних ракет Tomahawk у Німеччині за ліцензією. Німеччина вже уклала з Вашингтоном угоду про закупівлю цих ракет, але на їх постачання є черга.

Раніше повідомлялося, що США готові схвалити продаж Україні десяти ракет для систем ППО Patriot, які раніше отримала Німеччина.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати від США ліцензію на виробництво "менш просунутої" модифікації ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.