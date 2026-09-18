Держдеп США дозволив Німеччині передати Україні ракети для систем Patriot на $29,6 млн

США готові схвалити продаж Україні десяти ракет для систем ППО Patriot, які раніше отримала Німеччина.

Як пише Dilo, таке рішення ухвалив Державний департамент США.

Угода передбачає передачу Києву 10 перехоплювачів MIM-104E GEM-T Patriot вартістю $29,6 млн, які раніше отримав Берлін.

За умовами таких угод, країна-покупець не може передавати американське озброєння третій стороні без згоди Вашингтону.

«Уряд США готовий надати дозвіл на цю передачу, зважаючи на міркування політичного, військового та економічного характеру, а також питання прав людини та контролю над озброєнням. Україна прагне придбати ці системи для зміцнення свого потенціалу ППО і вже має боєприпаси того ж типу», — наголосили у Держдепі.

Тепер передачу ракет ще має схвалити Конгрес.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати від США ліцензію на виробництво "менш просунутої" модифікації ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

На початку серпня Трамп, коментуючи запит української влади про постачання ракет для Patriot, заявляв, що американським військовим самим потрібні боєприпаси та поклав відповідальність за виснаження арсеналів на колишнього президента Джо Байдена.

Ракети-перехоплювачі Patriot вважаються одним із ключових засобів захисту України від російських балістичних ракет. Виробник комплексу – компанія RTX (раніше Raytheon) – випускає близько 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE на рік. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про дефіцит боєприпасів та пропонував США продати частину свого запасу для захисту українських міст від російських атак узимку.

Зауважимо, обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти ракети Patriot є важливим політичним сигналом для Києва, але не вирішить проблему дефіциту ракет у короткостроковій перспективі. За оцінками експертів з оборони, запуск такого виробництва може зайняти щонайменше рік або більше.