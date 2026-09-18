Водіям приготуватися: на світових ринках, звідки Україна імпортує пальне, ціни досягли історичного максимуму

На світових ринках, звідки Україна імпортує 95% нафтопродуктів, ціни зросли до рекордних рівнів як мінімум з початку 1970-х років. Тому "паливна" криза, яка накрила Європу та США, торкнулася й українських АЗС.

Як пише Dilo, про це заявив експерт ринку нафтопродуктів, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"95% "світлих" нафтопродуктів – бензину і дизпального – ми імпортуємо, тобто купуємо на світовому ринку. І відповідно за світовими цінами. До них ще додається премія закордонних постачальників, зовнішня та внутрішня логістика. Тобто Україна імпортує пальне разом з ціною. За такою ж ціною купують пальне і європейці. Ринок один, а зарплати, на жаль, у нас трохи різні", - зауважив він.

Експерт нагадав, що загалом "паливна" криза накрила весь світ, і Європу та США зокрема. У Франції нестача пального на АЗС, в Німеччині ціна перевищила 2,5 євро за літр, в США вартість дизелю перетнула позначку у $8 за галон.

Куюн підкреслив, що є тенденція до стабілізації ринку нафтопродуктів, світова економіка запустить механізми, які зупинять стрімке зростання цін.

"Перспектива така ж туманна, як і майбутній перебіг подій на Близькому Сході. Сьогодні котирування трохи присіли, можливо, на цих рівнях ситуація стабілізується. Бо світова економіка таких цін не вивезе, і це має включити механізми, які зупинять цей зліт", - наголосив експерт.

Він зазначив, що ключовою причиною підвищення вартості пального в світі стала військова кампанія США проти Ірану. Куюн звертає увагу на різницю цін з дизпальним – майже $300/т, тоді як до війни в Ірані вона не перевищувала $50, а переважно складала $10-20/т.

"Це ілюструє саме "дизельну" проблематику поточної кризи, оскільки це найбільш затребуваний продукт і саме його багато йшло з Перської затоки і Росії. У 2023 році Європа відмовилась від імпорту російського дизелю, зробивши ставку зокрема й на Близький Схід, але це працювало до "геніального" плану від Трампа під назвою "Епічна лють" – військової кампанії США проти Ірану. Після цього світ отримав ціновий шок, від якого ще має оговтатись", - пояснює експерт.

За його словами, ціни на дизельне паливо та бензин досягли рекордних значень.

"Я відзначив історичний момент, а саме рекорд цін на дизпальне у світі – $1644/т. Ці фантастичні цифри світ побачив цього тижня. Саме тому цінники на українських АЗС впритул підійшли до такої ж рекордної позначки у 100 грн./л. Цього тижня бензин також встановив історичний ціновий рекорд – $1377 за тонну", - резюмував Куюн.

Раніше Куюн попереджав, що ціна дизельного пального в мережах АЗС України вже найближчим часом може перетнути позначку в 100 грн/л.

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.