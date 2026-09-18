Водителям приготовиться: на мировых рынках, откуда Украина импортирует горючее, цены достигли исторического максимума

На мировых рынках, где Украина импортирует 95% нефтепродуктов, цены выросли до рекордных уровней как минимум с начала 1970-х годов. Поэтому "топливный" кризис, накрывший Европу и США, затронул и украинские АЗС.

Как пишет Dilo, об этом заявил эксперт рынка нефтепродуктов, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"95% "светлых" нефтепродуктов – бензина и дизтоплива – мы импортируем, то есть покупаем на мировом рынке. И соответственно по мировым ценам. К ним еще добавляется премия зарубежных поставщиков, внешняя и внутренняя логистика. То есть Украина импортирует горючее вместе с ценой. По такой же цене покупают горючее и европейцы". он.

Эксперт напомнил, что в целом "топливный" кризис накрыл весь мир, и Европу и США в частности. Во Франции нехватка горючего на АЗС, в Германии цена превысила 2,5 евро за литр, в США стоимость дизеля пересекла отметку в $8 за галлон.

Куюн подчеркнул, что есть тенденция к стабилизации рынка нефтепродуктов, мировая экономика запустит механизмы, которые остановят стремительный рост цен.

"Перспектива такая же туманная, как и предстоящее течение событий на Ближнем Востоке. Сегодня котировки немного присели, возможно, на этих уровнях ситуация стабилизируется. Потому что мировая экономика таких цен не вывезет, и это должно включить механизмы, которые остановят этот взлет", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ключевой причиной повышения стоимости горючего в мире стала военная кампания США против Ирана. Куюн обращает внимание на разницу цен с дизтоплива – почти $300/т, тогда как до войны в Иране она не превышала $50, а преимущественно составляла $10-20/т.

"Это иллюстрирует именно "дизельную" проблематику текущего кризиса, поскольку это наиболее востребованный продукт и именно его много уходило из Персидского залива и России. В 2023 году Европа отказалась от импорта российского дизеля, сделав ставку в том числе и на Ближний Восток, но это работало до "гениального" плана от "Трама" против Ирана. После этого мир получил ценовой шок, от которого еще должен прийти в себя", - объясняет эксперт.

По его словам, цены на дизельное топливо и бензин достигли рекордных значений.

"Я отметил исторический момент, а именно рекорд цен на дизтопливо в мире - $1644/т. Эти фантастические цифры мир увидел на этой неделе. Именно поэтому ценники на украинских АЗС вплотную подошли к такой же рекордной отметке в 100 грн./л. На этой неделе бензин также установил исторический ценовой рекорд - $1377 за тонну.

Ранее Куюн предупреждал, что цена дизельного горючего в сетях АЗС Украины уже в ближайшее время может пересечь отметку в 100 грн/л.

Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.