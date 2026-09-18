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Продажи новых авто в Украине в августе: названы крупнейшие региональные рынки

автомобили
Где в Украине купили больше новых авто в августе / Depositphotos

В августе наиболее новых легковых автомобилей в Украине приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. На эти пять региональных рынков пришлось 61% всех продаж новых легковых автомобилей за месяц.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Укравтопром".

Новые авто в Украине

Больше новых автомобилей в течение месяца приобрели в столице - 1621 авто.

Вторую позицию заняла Киевская область, где за август зарегистрировали 555 новых легковушек.

В Днепропетровской области объем продаж составил 307 автомобилей, во Львовской – 279, а в Одесской – 247 авто.

Таким образом, Киев и четыре области обеспечили более половины всех продаж новых легковых автомобилей на украинском рынке в августе.

Напомним, по итогам августа внутренние перепродажи авто сократились на 4,3% против июля и на 6,4% в годовом исчислении - до 71 154 легковушек. Volkswagen Passat оставался самой популярной моделью на внутреннем рынке.

Автор:
Ольга Опенько

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