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Продажи новых авто в Украине в августе: названы крупнейшие региональные рынки
В августе наиболее новых легковых автомобилей в Украине приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. На эти пять региональных рынков пришлось 61% всех продаж новых легковых автомобилей за месяц.
Как пишет Dilo, об этом информирует "Укравтопром".
Новые авто в Украине
Больше новых автомобилей в течение месяца приобрели в столице - 1621 авто.
Вторую позицию заняла Киевская область, где за август зарегистрировали 555 новых легковушек.
В Днепропетровской области объем продаж составил 307 автомобилей, во Львовской – 279, а в Одесской – 247 авто.
Таким образом, Киев и четыре области обеспечили более половины всех продаж новых легковых автомобилей на украинском рынке в августе.
Напомним, по итогам августа внутренние перепродажи авто сократились на 4,3% против июля и на 6,4% в годовом исчислении - до 71 154 легковушек. Volkswagen Passat оставался самой популярной моделью на внутреннем рынке.