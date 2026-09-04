Рынок подержанных легковушек просел: какие марки и модели чаще всего покупали украинцы в августе

В августе в Украине перепродали 71 154 подержанных легковых автомобиля. Это на 4,3% меньше, чем в июле и на 6,4% меньше, чем в августе 2025 года. Несмотря на общий спад, спрос на электромобили подскочил на 38,2%, а доля онлайн-соглашений в "Дії" выросла почти на треть.

Как пишет Dilo , Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Для сравнения, пиковый объем перепродаж за последние 13 месяцев зафиксировали в январе 2026 года - 82 881 единица, а самый низкий - в феврале (59 674 единицы).

Каждое третье соглашение - через "Дію"

Падение произошло за счет физических визитов в установки: в сервисных центрах оформили 48 539 соглашений (68,2%), что на 6,8% меньше июльского результата.

Из-за приложения "Действие" перерегистрировали 22 615 авто (31,8%). По сравнению с июлем количество онлайн-соглашений выросло на 1,4%, а по сравнению с прошлым годом — на 70,4%.

Volkswagen остается лидером

Чаще всего перепродавали Volkswagen – 8 677 авто. Дальше идут:

Renault - 4 309;

BMW - 3 887;

ВАЗ/Lada - 3 732;

Skoda - 3 698.

Вне десятки оказалась Tesla (1 252 сделки, 20-е место), хотя и показала рост на 30,7% к прошлому году.

Среди моделей первое место занял Volkswagen Passat – 2 295 авто. Далее - ZAZ/Daewoo Lanos - 2175, Skoda Octavia - 2109 и Volkswagen Golf - 2072.

Среди моделей лидером перепродожей стал Volkswagen Passat

Возраст авто и тип топлива

Средний возраст перепроданных машин составил 15,96 лет. Автомобили от 16 лет составили 52,0% рынка (36 983 единицы). Машины в возрасте до 5 лет заняли 8,8% (6273 единицы).

Распределение по типу питания:

бензиновые - 30 275;

дизельные - 19 224;

с ГБО - 14 603;

электромобили - 4 957;

гибриды - 1827;

газовые - 261.

При этом продажи электромобилей выросли на 38,2% по сравнению с прошлым годом.

Регионы и другие виды транспорта

Больше всего физических оформлений состоялось в Киеве (7521), Днепропетровской (4454), Киевской (3535), Одесской (3476), Львовской (3060) и Харьковской (2791) областях.

Всего на внутреннем рынке приобрели 80 254 подержанных транспортных средств. Кроме легковушек, украинцы покупали:

грузовые - 3 871;

мотоциклы - 3 468 (+28,5% к прошлому году);

полуприцепы - 901;

прицепы - 488;

автобусы - 246;

мопеды - 100;

квадроциклы - 21;

трициклы - 5.

Напомним, в августе 2026 года свою первую украинскую регистрацию получили 21 256 подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Показатель импорта продемонстрировал ясное падение: объемы ввоза уменьшились на 8,1% по сравнению с июлем текущего года.