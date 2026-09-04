Ринок вживаних легковиків просів: які марки і моделі найчастіше купували українці у серпні

У серпні в Україні перепродали 71 154 вживані легкові автомобілі. Це на 4,3% менше, ніж у липні, та на 6,4% менше, ніж у серпні 2025 року. Попри загальний спад, попит на електромобілі підскочив на 38,2%, а частка онлайн-угод через “Дію” зросла майже на третину.

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Для порівняння, піковий обсяг перепродажів за останні 13 місяців зафіксували у січні 2026 року — 82 881 одиниця, а найнижчий — у лютому (59 674 одиниці).

Кожна третя угода — через "Дію"

Падіння відбулося за рахунок фізичних візитів до установок: у сервісних центрах оформили 48 539 угоди (68,2%), що на 6,8% менше за липневий результат.

Натомість через застосунок "Дія" перереєстрували 22 615 авто (31,8%). Порівняно з липнем кількість онлайн-угод зросла на 1,4%, а проти минулого року — на 70,4%.

Volkswagen залишається лідером

Найчастіше перепродавали Volkswagen — 8 677 авто. Далі йдуть:

Renault — 4 309;

BMW — 3 887;

ВАЗ/Lada — 3 732;

Skoda — 3 698.

Поза десяткою опинилася Tesla (1 252 угоди, 20-те місце), хоча і показала зростання на 30,7% до минулого року.

Серед моделей перше місце посів Volkswagen Passat — 2 295 авто. Далі — ZAZ/Daewoo Lanos — 2 175, Skoda Octavia — 2 109 та Volkswagen Golf — 2 072.

Серед моделей лідером перепродожів став Volkswagen Passat

Вік авто та тип пального

Середній вік перепроданих машин склав 15,96 року. Автомобілі віком від 16 років склали 52,0% ринку (36 983 одиниці). Машини віком до 5 років зайняли 8,8% (6 273 одиниці).

Розподіл за типом живлення:

бензинові — 30 275;

дизельні — 19 224;

з ГБО — 14 603;

електромобілі — 4 957;

гібриди — 1 827;

газові — 261.

При цьому продажі електромобілів зросли на 38,2% порівняно з минулим роком.

Регіони та інші види транспорту

Найбільше фізичних оформлень відбулося у Києві (7 521), Дніпропетровській (4 454), Київській (3 535), Одеській (3 476), Львівській (3 060) та Харківській (2 791) областях.

Загалом на внутрішньому ринку придбали 80 254 вживані транспортні засоби. Крім легковиків, українці купували:

вантажні — 3 871;

мотоцикли — 3 468 (+28,5% до минулого року);

напівпричепи — 901;

причепи — 488;

автобуси — 246;

мопеди — 100;

квадроцикли — 21;

трицикли — 5.

Нагадаємо, у серпні 2026 року свою першу українську реєстрацію отримали 21 256 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Показник імпорту продемонстрував чітке падіння: обсяги ввезення зменшилися на 8,1% порівняно з липнем поточного року.