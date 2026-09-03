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Українці зменшили імпорт вживаних авто на 8%: які моделі купували найчастіше

авто
Серпневий імпорт вживаних машин скоротився / Depositphotos

У серпні 2026 року свою першу українську реєстрацію отримали 21 256 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Показник імпорту продемонстрував чітке падіння: обсяги ввезення зменшилися на 8,1% порівняно з липнем поточного року та на 8,3% порівняно із серпнем 2025 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Ключовими причинами просідання ринку стали сезонне затишшя та поступове насичення окремих цінових сегментів.

Фото 2 — Українці зменшили імпорт вживаних авто на 8%: які моделі купували найчастіше

Рейтинг марок і моделей 

Першість серед "свіжопригнаних" машин традиційно утримують німецькі автовиробники, а абсолютним лідером ринку залишається Volkswagen.

Водночас американська Tesla впевнено обігнала масові бренди KIA, Hyundai та Skoda, посівши 7-ме місце в загальному заліку марок. Це свідчить про те, що шок від введення ПДВ на електромобілі остаточно минув.

Фото 3 — Українці зменшили імпорт вживаних авто на 8%: які моделі купували найчастіше

У лідерській десятці моделей українці надали перевагу практичним SUV: Volkswagen Tiguan випередив Audi Q5. Традиційні бестселери Golf та Octavia поступаються позиціями вищим масовим авто й чистим електрокарам.

Одразу три електричні моделі — Tesla Model Y, Model 3 та Nissan Leaf — потрапили до топ-10, зарезервувавши за собою майже 10% усього рейтингу.

Фото 4 — Українці зменшили імпорт вживаних авто на 8%: які моделі купували найчастіше

Структура ринку за типом пального: дизель втрачає позиції

Серпневі показники зафіксували зміну паливних пріоритетів серед українських автоаматорів. Розподіл за силовими установками сформувався наступним чином:

  • Бензинові авто — 46% (майже кожен другий легковик за рахунок низької вхідної ціни на аукціонах);
  • Дизельні авто — 24% (втрачають популярність);
  • Електромобілі (BEV) — 21% (практично зрівнялися з дизелем);
  • Гібриди (HEV/PHEV) — 5%;
  • Газові авто (LPG) — 4%.

Стара математика володіння дизелем остаточно зламалася через високу вартість пального на АЗС, де ціни переступили позначку 90 грн за літр.

У результаті частка електромобілів (21%) упритул наблизилася до дизельних авто (24%), оскільки економіка зарядки від розетки виявляється значно вигіднішою для покупців.

Нагадаємо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.

Автор:
Тетяна Бесараб

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