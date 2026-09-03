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Українці зменшили імпорт вживаних авто на 8%: які моделі купували найчастіше
У серпні 2026 року свою першу українську реєстрацію отримали 21 256 вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Показник імпорту продемонстрував чітке падіння: обсяги ввезення зменшилися на 8,1% порівняно з липнем поточного року та на 8,3% порівняно із серпнем 2025 року.
Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Ключовими причинами просідання ринку стали сезонне затишшя та поступове насичення окремих цінових сегментів.
Рейтинг марок і моделей
Першість серед "свіжопригнаних" машин традиційно утримують німецькі автовиробники, а абсолютним лідером ринку залишається Volkswagen.
Водночас американська Tesla впевнено обігнала масові бренди KIA, Hyundai та Skoda, посівши 7-ме місце в загальному заліку марок. Це свідчить про те, що шок від введення ПДВ на електромобілі остаточно минув.
У лідерській десятці моделей українці надали перевагу практичним SUV: Volkswagen Tiguan випередив Audi Q5. Традиційні бестселери Golf та Octavia поступаються позиціями вищим масовим авто й чистим електрокарам.
Одразу три електричні моделі — Tesla Model Y, Model 3 та Nissan Leaf — потрапили до топ-10, зарезервувавши за собою майже 10% усього рейтингу.
Структура ринку за типом пального: дизель втрачає позиції
Серпневі показники зафіксували зміну паливних пріоритетів серед українських автоаматорів. Розподіл за силовими установками сформувався наступним чином:
- Бензинові авто — 46% (майже кожен другий легковик за рахунок низької вхідної ціни на аукціонах);
- Дизельні авто — 24% (втрачають популярність);
- Електромобілі (BEV) — 21% (практично зрівнялися з дизелем);
- Гібриди (HEV/PHEV) — 5%;
- Газові авто (LPG) — 4%.
Стара математика володіння дизелем остаточно зламалася через високу вартість пального на АЗС, де ціни переступили позначку 90 грн за літр.
У результаті частка електромобілів (21%) упритул наблизилася до дизельних авто (24%), оскільки економіка зарядки від розетки виявляється значно вигіднішою для покупців.
Нагадаємо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.