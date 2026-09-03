Украинцы снизили импорт подержанных авто на 8%: какие модели покупали чаще всего

В августе 2026 года свою первую украинскую регистрацию получили 21 256 подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Показатель импорта продемонстрировал четкое падение: объемы ввоза снизились на 8,1% по сравнению с июлем текущего года и на 8,3% по сравнению с августом 2025 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Ключевыми причинами проседания рынка стали сезонное затишье и постепенное насыщение отдельных ценовых сегментов.

Рейтинг марок и моделей

Первенство среди "свежепригнанных" машин традиционно удерживают немецкие автопроизводители, а абсолютным лидером рынка остается Volkswagen.

В то же время американская Tesla уверенно обогнала массовые бренды KIA, Hyundai и Skoda, заняв 7 место в общем зачете марок. Это свидетельствует о том, что шок от введения НДС на электромобили окончательно истек.

В лидерской десятке моделей украинцы предпочли практические SUV: Volkswagen Tiguan опередил Audi Q5. Традиционные бестселлеры Golf и Octavia уступают позиции высшим массовым авто и чистым электрокарам.

Сразу три электрические модели – Tesla Model Y, Model 3 и Nissan Leaf – попали в топ-10, зарезервировав за собой почти 10% всего рейтинга.

Структура рынка по типу горючего: дизель теряет позиции

Августовские показатели зафиксировали смену приоритетов топлива среди украинских автолюбителей. Распределение по силовым установкам сформировалось следующим образом:

Бензиновые авто — 46% (почти каждая вторая легковушка за счет низкой входной цены на аукционах);

— 46% (почти каждая вторая легковушка за счет низкой входной цены на аукционах); Дизельные автомобили – 24% (теряют популярность);

– 24% (теряют популярность); Электромобили (BEV) – 21% (практически сравнялись с дизелем);

– 21% (практически сравнялись с дизелем); Гибриды (HEV/PHEV) – 5%;

– 5%; Газовые авто (LPG) – 4%.

Старая математика владения дизелем окончательно сломалась из-за высокой стоимости горючего на АЗС, где цены перешагнули отметку 90 грн за литр.

В результате доля электромобилей (21%) вплотную приблизилась к дизельным авто (24%), поскольку экономика зарядки от розетки оказывается гораздо более выгодной для покупателей.

Напомним, в июле 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.