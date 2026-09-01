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В Україні на чверть впали продажі нових авто: найпопулярніші марки
Протягом серпня українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що відносно липня 2026 року ринок нових авто зменшився на 14%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій липневий результат.
Найпопулярніші марки
До десятки найпопулярніших марок серпня увійшли:
- Toyota - 1092 од. (+9%);
- Skoda - 600 од. (+47%);
- Renault - 361 од. (-32%);
- BYD - 268 од. (-69%);
- Hyundai - 261 од. (-34%);
- Volkswagen - 260 од. (-51%);
- Mazda - 187 од. (+7%);
- BMW - 186 од. (-45%);
- Suzuki- 156 од. (-32%);
- Mitsubishi - 122 од. (-2%).
За даними "Укравтопрому", бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.
Всього з початку року в країні було реалізовано понад 43,7 тис. нових легковиків, що на 5% менше ніж торік.
Нагадаємо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.