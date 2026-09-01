В Україні на чверть впали продажі нових авто: найпопулярніші марки

Протягом серпня українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що відносно липня 2026 року ринок нових авто зменшився на 14%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій липневий результат.

Найпопулярніші марки

До десятки найпопулярніших марок серпня увійшли:

Toyota - 1092 од. (+9%); Skoda - 600 од. (+47%); Renault - 361 од. (-32%); BYD - 268 од. (-69%); Hyundai - 261 од. (-34%); Volkswagen - 260 од. (-51%); Mazda - 187 од. (+7%); BMW - 186 од. (-45%); Suzuki- 156 од. (-32%); Mitsubishi - 122 од. (-2%).

За даними "Укравтопрому", бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.

Всього з початку року в країні було реалізовано понад 43,7 тис. нових легковиків, що на 5% менше ніж торік.

Нагадаємо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.