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В Україні на чверть впали продажі нових авто: найпопулярніші марки

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Ринок нових авто у серпні впав на 27% / Depositphotos

Протягом серпня українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що відносно липня 2026 року ринок нових авто зменшився на 14%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій липневий результат.

Найпопулярніші марки

До десятки найпопулярніших марок серпня увійшли:

  1. Toyota - 1092 од. (+9%);
  2. Skoda - 600 од. (+47%); 
  3. Renault - 361 од. (-32%); 
  4. BYD - 268 од. (-69%);
  5. Hyundai - 261 од. (-34%);
  6. Volkswagen - 260 од. (-51%);
  7. Mazda - 187 од. (+7%);
  8. BMW - 186 од. (-45%);
  9. Suzuki- 156 од. (-32%);
  10. Mitsubishi - 122 од. (-2%).

За даними "Укравтопрому", бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.

Всього з початку року в країні було реалізовано понад 43,7 тис. нових легковиків, що на 5% менше ніж торік.

Нагадаємо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.

Автор:
Світлана Манько

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