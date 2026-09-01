Вживані авто в Україні змінилися в ціні: що відбувається на ринку

У вересні вартість вживаних авто в Україні змінилася нерівномірно: найбільше подорожчали гібриди - на 4,7%, бензинові автомобілі додали 4,2%, а дизельні залишилися на рівні попереднього місяця. Електромобілі подорожчали на 1,4%

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Ціни на вживані авто в Україні

Бензинові авто

Бензинові автомобілі залишаються найбільшим сегментом вторинного ринку — близько 135 тис. активних оголошень. Медіанна ціна пропозиції за місяць зросла на 4,2% - до $9 900.

Водночас середня ціна бензину А-95 в Україні майже не змінилася: на початку минулого місяця вона становила близько 81 грн за літр, а нині — близько 80 грн. Стабільність вартості пального створює умови для незначного підвищення цін на бензинові авто.

Дизельні авто

Медіанна ціна дизельних автомобілів за місяць не змінилася і становить $9 900. При цьому кількість пропозицій у сегменті продовжує зростати.

Ціна дизельного пального також дещо знизилася - приблизно з 93 до 92 грн за літр. Попри це, ринок дизельних авто реагує на зміни вартості пального повільно. Продавці поки не поспішають знижувати ціни, а покупці, своєю чергою, не демонструють достатнього попиту, щоб суттєво вплинути на цінники.

Авто з ГБО

Медіанна ціна автомобілів із газобалонним обладнанням зросла на 1,1% - до $4 550.

За цей же період автогаз подешевшав із приблизно 43,50 до 42,90 грн за літр. Незначне зниження вартості LPG підтримує попит на автомобілі з ГБО та дає продавцям можливість дещо підвищувати ціни.

Гібриди

Гібридні автомобілі продемонстрували найбільше зростання медіанної ціни серед усіх сегментів. За місяць вона збільшилася на 4,7% - до $26 900.

На динаміку впливає попит на економніші автомобілі через високу вартість пального. Водночас на вторинний ринок надходить дедалі більше молодших гібридів, які активно продавалися на первинному ринку останніми роками. Поява дорожчих автомобілів підвищує медіанну ціну всього сегмента, хоча це не означає здорожчання кожної окремої моделі.

Електромобілі

Медіанна ціна вживаних електромобілів за місяць збільшилася на 1,4% - до $22 000.

Сегмент поступово стабілізується після повернення ПДВ та на тлі посилення конкуренції між виробниками нових електромобілів. Водночас попит на вживані електрокари залишається стабільним, а сам сегмент дедалі міцніше закріплюється на українському авторинку.

Загалом ціни на вживані автомобілі змінюються нерівномірно. Найбільше за місяць подорожчали гібриди та бензинові авто, тоді як дизельний сегмент залишився стабільним. Ціни на автомобілі з ГБО та електромобілі зросли помірніше.

На ринок продовжують впливати вартість пального, структура пропозиції та зміни попиту. Наразі продавці не поспішають суттєво знижувати ціни, а покупці не демонструють ажіотажу.

Нагадаємо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.