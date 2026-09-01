Подержанные автомобили в Украине изменились в цене: что происходит на рынке

В сентябре стоимость подержанных авто в Украине изменилась неравномерно: больше подорожали гибриды - на 4,7%, бензиновые автомобили прибавили 4,2%, а дизельные остались на уровне предыдущего месяца. Электромобили подорожали на 1,4%

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Института исследований авторынка".

Цены на подержанные авто в Украине

Бензиновые авто

Бензиновые автомобили остаются крупнейшим сегментом вторичного рынка – около 135 тыс. активных объявлений. Медианная цена предложения за месяц выросла на 4,2% – до $9 900.

В то же время, средняя цена бензина А-95 в Украине почти не изменилась: в начале прошлого месяца она составляла около 81 грн за литр, а сейчас - около 80 грн. Стабильность стоимости горючего создает условия для незначительного повышения цен на бензиновые автомобили.

Дизельные авто

Медианная цена дизельных автомобилей за месяц не изменилась и составляет $9900. При этом количество предложений в сегменте продолжает расти.

Цена дизельного горючего также несколько снизилась – примерно с 93 до 92 грн за литр. Несмотря на это, рынок дизельных автомобилей реагирует на изменения стоимости топлива медленно. Продавцы пока не спешат снижать цены, а покупатели в свою очередь не демонстрируют достаточного спроса, чтобы существенно повлиять на ценники.

Авто с ГБО

Медианная цена автомобилей с газобаллонным оборудованием выросла на 1,1% – до $4 550.

За этот же период автогаз подешевел примерно с 43,50 до 42,90 грн за литр. Незначительное снижение стоимости LPG поддерживает спрос на автомобили с ГБО и позволяет продавцам несколько повышать цены.

Гибриды

Гибридные автомобили продемонстрировали наибольший рост медианной цены среди всех сегментов. За месяц она увеличилась на 4,7% – до $26 900.

На динамику влияет спрос на более экономичные автомобили из-за высокой стоимости горючего. В то же время на вторичный рынок поступает все больше младших гибридов, активно продававшихся на первичном рынке в последние годы. Появление более дорогих автомобилей повышает медианную цену всего сегмента, хотя это не означает удорожания каждой отдельной модели.

Электромобили

Медианная цена подержанных электромобилей за месяц увеличилась на 1,4% – до $22 000.

Сегмент постепенно стабилизируется по возврату НДС и на фоне усиления конкуренции между производителями новых электромобилей. В то же время спрос на подержанные электрокары остается стабильным, а сам сегмент все крепче закрепляется на украинском авторынке.

В целом цены на подержанные автомобили меняются неравномерно. Больше всего за месяц подорожали гибриды и бензиновые авто, в то время как дизельный сегмент остался стабильным. Цены на автомобили с ГБО и электромобили выросли более умеренно.

На рынок продолжают влиять стоимость горючего, структура предложения и изменения спроса. Пока продавцы не спешат существенно снижать цены, а покупатели не демонстрируют ажиотажа.

Напомним, в июле 2026 г. продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.