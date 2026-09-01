В Україні оновили правила приєднання до електромереж: що зміниться для учасників ринку

З 1 вересня 2026 року в Україні набули чинності нові правила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо приєднання до електромереж. Документ запроваджує гнучкі підключення, окремий облік відбору та відпуску енергії, а також механізм спільного використання інфраструктури кількома об’єктами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як зазначили в НКРЕКП, оновлене регулювання розширює можливості учасників ринку та передбачає більш гнучкі умови використання електричних мереж.

Що змінюється з 1 вересня

Нове регулювання передбачає кілька механізмів:

гнучке приєднання — електроустановки можна буде підключати з урахуванням доступної пропускної спроможності мережі;

окремий облік потужності відбору та відпуску — розмежовуватимуть потужність, яку об'єкт споживає з мережі, та потужність, яку віддає в неї;

спільне використання точки приєднання ( cable pooling ) — кілька електроустановок зможуть використовувати одну точку підключення;

поєднання систем зберігання та генерації — оператори установок зберігання енергії зможуть встановлювати генеруючі установки в межах одного об'єкта;

нові правила комерційного обліку — їх адаптують до роботи систем зберігання та різних електроустановок в одній точці;

оновлений розрахунок плати за приєднання — зокрема для випадків одночасного замовлення потужності відбору та відпуску, а також гнучкого приєднання.

Зміни розробила НКРЕКП на виконання Закону №4777-IX від 10 лютого 2026 року.

Перехідний період

Для проєктів установок зберігання енергії, які вже перебувають на стадії реалізації, передбачені перехідні умови.

Відповідні зміни НКРЕКП розробила після протокольного рішення наради Міністерства енергетики від 26 серпня 2026 року щодо безпеки постачання електроенергії та розрахунку плати за приєднання установок зберігання енергії.

Зауважимо, 31 серпня 2026 року НКРЕКП затвердила нові умови стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи) для операторів систем розподілу (ОСР/обленерго). Головна мета змін — змусити енергокомпанії активніше модернізувати застарілі електромережі та обладнання, а також підвищити якість обслуговування споживачів.