Модернізація електромереж та швидке підключення: регулятор посилив вимоги до обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові умови стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи) для операторів систем розподілу (ОСР/обленерго).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення регулятора.

Оновлені правила набере чинності з 2027 року та діятимуть під час другого регуляторного періоду.

Головна мета змін — змусити енергокомпанії активніше модернізувати застарілі електромережі та обладнання, а також підвищити якість обслуговування споживачів.

Згідно з рішенням регулятора, встановлено нові норми доходу для обленерго:

3% — на "стару" регуляторну базу активів (майно, яке вже перебувало на балансі);

— на "стару" регуляторну базу активів (майно, яке вже перебувало на балансі); 16,74% — на "нову" базу активів (нові об'єкти та інфраструктуру, побудовані за рахунок інвестицій).

При цьому НКРЕКП посилила вимоги щодо повернення прибутку в мережу. Зокрема, збільшено норму обов’язкових реінвестицій зі "старої" бази та вперше запроваджено обов’язкове реінвестування прибутку з "нової" бази активів. Також створили додаткові фінансові стимули для компаній, які вкладають кошти в оновлення обладнання.

Регулятор також ввів жорсткіші цільові показники якості послуг енергокомпаній. Зокрема щодо достовірності інформації про відключення в електричних мережах, своєчасності надання послуг зі стандартного приєднання та якості комерційного обліку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НКРЕКП скасувала обов'язковий взаємозалік за новими правилами самовиробництва електроенергії. Регулятор затвердив оновлений порядок продажу й обліку електричної енергії, виробленої активними споживачами.