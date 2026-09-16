Подержанные автомобили из США в Украине: какие модели стали самыми популярными

Почти 4,7 тысячи подержанных автомобилей из США приобрели украинцы за месяц. Среди них больше всего было бензиновых машин, однако треть импорта составляли электромобили.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Какие модели покупали чаще всего

Наибольшую долю среди приобретенных автомобилей составляли модели с бензиновыми двигателями – 46% от общего количества.

Еще 33% пришлось на электромобили, 15% – на гибридные авто. Доли дизельных автомобилей и машин с газобаллонным оборудованием составляли по 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк за месяц, составил 5,7 года.

Самым большим спросом среди моделей американского происхождения пользовались автомобили Tesla. Первое место по количеству приобретенных машин заняла Tesla Model Y – 484 авто. Вторым стала Tesla Model 3 с показателем 471 автомобиля.

В тройку лидеров также вошел Ford Escape – украинцы приобрели 408 таких машин. Четвертую позицию занял BMW X3 с результатом 306 автомобилей, а пятое место занял Nissan Rogue - 266 автомобилей.

Таким образом, в первой пятерке самых популярных подержанных автомобилей из США оказались сразу две модели Tesla, а также представители Ford, BMW и Nissan.

Напомним, в августе автопарк Украины пополнило около 4,4 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.