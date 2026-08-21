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Где в Украине чаще всего покупают новые автомобили: рейтинг регионов
В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Продажа автомобилей в Украине.
Отмечается, что именно на эти регионы пришлось 63% всех продаж новых легковых автомобилей.
Объемы регистраций новых легковых автомобилей в регионах выглядят так:
- Киев – 2051 авто (на 5% меньше, чем в прошлом).
- Киевская область – 603 ед. (-3%).
- Днепропетровская область – 376 авто. (-29%).
- Львовская область – 296 ед. (-18%).
- Харьковская область – 294 ед.
Бестселлером июля на этих рынках, кроме Киевщины, был кроссовер Toyota RAV-4. В Киевской области - Toyota Yaris Cross.
Добавим, что в июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.