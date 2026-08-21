Где в Украине чаще всего покупают новые автомобили: рейтинг регионов

В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Продажа автомобилей в Украине.

Отмечается, что именно на эти регионы пришлось 63% всех продаж новых легковых автомобилей.

Объемы регистраций новых легковых автомобилей в регионах выглядят так:

Киев – 2051 авто (на 5% меньше, чем в прошлом).

Киевская область – 603 ед. (-3%).

Днепропетровская область – 376 авто. (-29%).

Львовская область – 296 ед. (-18%).

Харьковская область – 294 ед.

Бестселлером июля на этих рынках, кроме Киевщины, был кроссовер Toyota RAV-4. В Киевской области - Toyota Yaris Cross.

Добавим, что в июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.