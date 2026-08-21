Де в Україні найчастіше купують нові автомобілі: рейтинг регіонів

У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Продажі нових авто в Україні

Зазначається, що саме на ці регіони припало 63% усіх продажів нових легковиків.

Обсяги реєстрацій нових легковиків у регіонах виглядають так:

Київ – 2051 авто (на 5% менше, ніж торік).

Київська область – 603 од. (-3%).

Дніпропетровська область – 376 авто. (-29%).

Львівська область – 296 од. (-18%).

Харківська область – 294 од.

Бестселером липня на цих ринках, крім Київщини, був кросовер Toyota RAV-4. На Київщині - Toyota Yaris Cross.

Додамо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.