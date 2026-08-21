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Де в Україні найчастіше купують нові автомобілі: рейтинг регіонів
У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Продажі нових авто в Україні
Зазначається, що саме на ці регіони припало 63% усіх продажів нових легковиків.
Обсяги реєстрацій нових легковиків у регіонах виглядають так:
- Київ – 2051 авто (на 5% менше, ніж торік).
- Київська область – 603 од. (-3%).
- Дніпропетровська область – 376 авто. (-29%).
- Львівська область – 296 од. (-18%).
- Харківська область – 294 од.
Бестселером липня на цих ринках, крім Київщини, був кросовер Toyota RAV-4. На Київщині - Toyota Yaris Cross.
Додамо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.