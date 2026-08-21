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Де в Україні найчастіше купують нові автомобілі: рейтинг регіонів

авто
Найбільші регіональні ринки липня / Freepik

У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Продажі нових авто в Україні

Зазначається, що саме на ці регіони припало 63% усіх продажів нових легковиків.

Обсяги реєстрацій нових легковиків у регіонах виглядають так:

  • Київ – 2051 авто (на 5% менше, ніж торік).
  • Київська область – 603 од. (-3%). 
  • Дніпропетровська область – 376 авто. (-29%).
  • Львівська область – 296 од. (-18%).
  • Харківська область – 294 од.

 Бестселером липня на цих ринках, крім Київщини, був кросовер Toyota RAV-4. На Київщині - Toyota Yaris Cross.

Додамо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.

Автор:
Світлана Манько

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