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Дизельных авто добавилось меньше: какие модели стали бестселлерами августа

китайские автомобили в Украине
Дизельных авто прибавилось меньше

В августе автопарк Украины пополнило около 4,4 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 12% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества 867 автомобилей были новыми. По сравнению с августом прошлого года их количество сократилось на 21%.

Еще 3 512 дизельных легковушек составляли подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. Этот сегмент сократился на 10% в годовом исчислении.

Среди новых дизельных автомобилей наибольшим спросом пользовались:

  • Renault Duster - 200 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 122;
  • Volkswagen Touareg - 90;
  • Skoda Kodiaq - 71;
  • Toyota Hilux - 46.

Среди импортируемых подержанных дизельных легковушек лидером стала Skoda Octavia – 281 автомобиль. Далее расположились Renault Megane – 274 авто, Nissan Qashqai – 234, Volkswagen Passat – 180 и Hyundai Santa Fe – 149.

Напомним, в августе структура украинского авторынка продолжала меняться в зависимости от типа двигателя. Ранее Dilo анализировало выбор украинцев между бензиновыми, электрическими, дизельными и гибридными автомобилями.

Автор:
Татьяна Гойденко

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