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Вживані авто зі США в Україні: які моделі стали найпопулярнішими

авто
Які авто зі США найчастіше з’являються на українських дорогах: / Depositphotos

Майже 4,7 тисячі вживаних автомобілів зі США придбали українці за місяць. Серед них найбільше було бензинових машин, однак третину імпорту становили електромобілі. 

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Які моделі купували найчастіше

Найбільшу частку серед придбаних автомобілів становили моделі з бензиновими двигунами - 46% від загальної кількості.

Ще 33% припало на електромобілі, 15% - на гібридні авто. Частки дизельних автомобілів та машин із газобалонним обладнанням становили по 3%.

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк протягом місяця, склав 5,7 року.

Найбільшим попитом серед моделей американського походження користувалися автомобілі Tesla. Перше місце за кількістю придбаних машин посіла Tesla Model Y - 484 авто. Другим стала Tesla Model 3 із показником 471 автомобіль.

До трійки лідерів також увійшов Ford Escape - українці придбали 408 таких машин. Четверту позицію посів BMW X3 із результатом 306 авто, а п’яте місце зайняв Nissan Rogue - 266 автомобілів.

Таким чином, у першій п’ятірці найпопулярніших вживаних авто зі США опинилися одразу дві моделі Tesla, а також представники Ford, BMW та Nissan

Нагадаємо, у серпні автопарк України поповнили близько 4,4 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Автор:
Ольга Опенько

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