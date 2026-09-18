Венгрия просит США не вводить против нее дополнительные тарифы из-за покупки российской нефти и газа в рамках закона об "адских санкциях", который послан на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Гайду по итогам визита в Вашингтон.

Он обещает, что правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра снизит зависимость Будапешта от российских энергоносителей.

Гайду подчеркнул, что партия "Тиса", имеющая большинство в парламенте Венгрии, осознает опасности и недостатки энергетической зависимости от России, и в ближайшее время будет готов план по устранению этой проблемы. Однако пока этого нет, Венгрии нужно исключение.

"Я обратился к своим американским партнерам с просьбой оказать содействие тому, чтобы Венгрия была освобождена от действия этого закона, а также чтобы Соединенные Штаты поддержали стремление нашей страны к диверсификации энергоснабжения", - подчеркнул венгерский политик.

Законопроект об "адских" санкциях против России

Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители. Это может касаться, в частности, Китая и Индии.

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал этот документ.

После одобрения обеими палатами Конгресса закон был передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Министерство иностранных дел Индии уже предупредило официальный Вашингтон, что намерение ввести штрафные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, навредит двусторонним взаимоотношениям и стабильности глобального рынка энергоносителей.