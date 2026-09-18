Из-за атак дронов на склады маркетплейсы в РФ потеряют 400 млн заказов и почти $5 млрд выручки

Российский рынок онлайн-торговли потеряет около 400 млн заказов и ориентировочно 4,7 млрд долларов выручки из-за последствий регулярных атак беспилотников на складские комплексы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Аналитики ухудшили прогноз роста сегмента e-commerce на 20%: общий объем продаж в 2026 году составит примерно 177,5 млрд долларов вместо ожидаемых 182,2 млрд долларов, а количество выполненных заказов составит всего 9,6 млрд единиц вместо прогнозируемых 10 млрд.

По словам основателя компании Федора Вирина, понижение темпов является непосредственным следствием ударов по логистическим узлам, где основная доля убытков пришлась на маркетплейс Wildberries. Уничтожение комплексов привело к физическому дефициту товаров во многих городах и длительной задержке доставки, из-за чего покупатели отменили около 30% невыполненных заказов или полностью перешли на другие площадки и в обычные торговые центры.

Масштабы разрушений и неплатежи продавцам

Удары по составам Wildberries продолжаются с середины июля, а в конце августа под атаки попали и объекты Ozon:

Убытки логистической инфраструктуры: прямые потери управленческой компании RWB (Wildberries) оцениваются в 1,7–3,3 млрд долларов, в то время как продавцы платформы потеряли товаров в 5,3–6,0 млрд долларов;

Меньшие потери конкурента: общий ущерб сети Ozon и ее партнеров оценивается существенно ниже – около 1,2 млрд долларов, что связано с большей диверсификацией площадей и использованием арендованных помещений;

Кризис выплат бизнеса: из-за разрушения инфраструктуры Wildberries системно задерживает выплаты предпринимателям. В профессиональных сообществах предприниматели массово сообщают о трехнедельных невыплатах за проданный ассортимент;

Отток продавцов: не в состоянии своевременно рассчитаться по налоговым обязательствам и не получая ответов от поддержки, поставщики заявляют о намерении обнулить товарные остатки и остановить продажи на платформе.

Напомним, Wildberries задолжал продавцам около 240 млн долларов после ударов по складам, из-за чего бизнес обратился за помощью к правительству РФ. Российские предприниматели призвали премьер-министра контролировать выплаты за реализуемые партии продукции.