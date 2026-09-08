Wildberries задолжал продавцам около $240 млн после ударов по складам: бизнес просит вмешаться правительство РФ

Продавцы российского маркетплейса Wildberries обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой взять под контроль выплаты за проданные товары. Предприниматели до сих пор не получили средства за продажи за последнюю неделю июля, а общая сумма долга составляет около 240 млн долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По регламенту маркетплейс должен был перечислить средства еще до 26 августа, однако выплаты заморозили. В августе переводы поступали предпринимателям за 10–14 дней вместо предусмотренных семи, а за последние две недели заявки на вывод денег перестали обрабатывать.

В самом Wildberries задержки объясняют техническими сбоями и DDoS-атаками на внутренние платежные сервисы, уверяя, что поступят средства после стабилизации системы. В то же время, эксперты рынка отмечают, что неопределенность парализует работу бизнеса. Продавцы вынуждены платить налоги, зарплаты и аренду, из-за чего до 20% поставщиков уже начали сокращать или приостанавливать новые отгрузки.

Разрушение хабов и кризис финансовой модели

Проблемы с платежами обострились после серии ударов беспилотников по ключевым логистическим хабам компании:

Утрата инфраструктуры: атаки дронов повредили крупнейшие комплексы маркетплейса в Электростале, Краснодаре, Невинномыске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Компания потеряла более 20% своих складских мощностей, а прямой ущерб оценивается в 1,2–2,4 млрд долларов;

Крах финансовой пирамиды: по данным отраслевых источников The Bell, оборот платформы упал на четверть, что разрушило базовую схему финансирования Wildberries. Маркетплейс получал деньги от покупателей сразу, а продавцам отдавал с задержкой, финансируя этими ресурсами собственные расходы и скидки. Из-за падения оборотов компания больше не может покрывать издержки притоком новых средств и продолжает накапливать убытки.

Напомним, ранее правительство РФ отказалось покрывать $9,6 млрд убытков за уничтоженные склады Wildberries. Российские власти обнародовали пакет мер для маркетплейса и пострадавших от ударов дронов, но вместо прямой финансовой помощи ограничились лишь годовой отсрочкой по уплате налогов и мораторием на проверки.