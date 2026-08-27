Основательница Wildberries потеряла почти 40% состояния из-за ударов по составам компании

Основательница и владелица российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким потеряла $3,1 млрд после серии ударов беспилотников по логистической инфраструктуре компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

В феврале 2026 года капитал предприниматели оценивали в $8,1 млрд, однако из-за разрушения складских комплексов он сократился на 39% — до $5 млрд. Атаки на объекты маркетплейса начались 18 июля. За этот период пострадали 23 логистических центра в 16 регионах РФ, а отдельные комплексы сгорели полностью. По подсчетам аналитиков Data Insight, прямые убытки компании из-за потери инфраструктуры достигли от $1,75 млрд до $2,65 млрд (147–223 млрд рублей).

Сохранение лидерства и сокращение списка миллиардерок

Несмотря на финансовые потери, Ким в пятый раз подряд возглавила ежегодный рейтинг самых богатых женщин России. В то же время, общий список миллиардерок в стране резко сократился из-за кризиса на бирже и замедления потребительского сектора:

совокупный капитал участниц рейтинга за год упал с $25,75 млрд до $18,95 млрд;

количество женщин с состоянием свыше $1 млрд уменьшилось с девяти до четырех.

Кроме Татьяны Ким, в списке миллиардерок остались президент "Интеко Менеджмент" Елена Батурина, главная акционер банка "Уралсиб" Людмила Коган ($1,25 млрд) и Екатерина Федун - дочь бывшего совладельца "Лукойла" Леонида Федуна.

Из списка долларовых миллиардерок выбыли совладелица сетей "Л'Этуаль" и "Подружка" Татьяна Володина, совладелица агрохолдинга "Содружество" Наталья Луценко, владелица дома культуры "ГЭС-2" Виктория Михельсон, совладелица компании "Вулкан" Лидия Сультекционер"

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ отказалось покрывать $9,6 млрд убытков за уничтоженные склады Wildberries. Российские власти отказали пострадавшему бизнесу в прямой финансовой помощи, ограничившись лишь временной отсрочкой налоговых платежей и мораторием на проверки.