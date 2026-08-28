Жена Петра Порошенко стала владелицей его банка

Во исполнение судебного решения о разделе имущества супругов опосредована доля пятого президента Украины Петра Порошенко в Международном инвестиционном банке (МИБ) в размере 64,98% перешла к его супруге Марине Порошенко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает НВ.

Согласно информации банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 25 августа право собственности на акции ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал», которому принадлежат 58,972 тыс. акций МИБ, или 64,98% его уставного капитала, перешло от Петра Порошенко к Марине.

Раздел имущества

В апреле Винницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу представителя Марины Порошенко отменил решение суда первой инстанции и принял решение поделить имущество супругов.

В частности, суд признал по Марине Порошенко право личной частной собственности на 8,190 тыс. акций ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал» балансовой стоимостью 8,3 млрд грн.

Всего имущество, полученное Мариной Порошенко, оценено в общую сумму восемь миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона семьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят две гривны 30 коп.

Санкции против Порошенко

12 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции .

Введенные санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, запрет на выведение капиталов за границу, а также лишение государственных наград и других форм официального празднования.

После этого Национальный банк сообщил, что может лишить Порошенко от влияния на Международный инвестиционный банк.

28 апреля 2025 года решил, что бизнес-репутация Петра Порошенко "небезупречна". Это касается его как главного собственника Международного инвестиционного банка.

Сам Порошенко заявил, что рассмотрение вопроса о "небезупречной репутации" свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть чисто независимым регулятором, а "по сути, стал исполнителем политического заказа".

О банке

АО "МИБ" (Акционерное общество "Международный инвестиционный банк") – украинский универсальный банк, продолжающий активно работать на финансовом рынке. Банк имеет лицензию Национального банка и является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Среди владельцев банка числился владеющий наибольшей долей бывший президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей Порошенко. АО "МИБ" предоставляет широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2026 года по размеру общих активов МИБ занимал 32-е место (11,1 млрд грн) среди 59 банков Украины. Чистая прибыль финучреждения за первое полугодие этого года составила 6,9 млн грн.