Дружина Петра Порошенка стала власницею його банку

На виконання судового рішення про поділ майна подружжя опосередкована частка п’ятого президента України Петра Порошенка у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ) у розмірі 64,98% перейшла до його дружини Марини Порошенко.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє НВ.

Згідно з інформацією банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 25 серпня право власності на акції ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», якому належать 58,972 тис. акцій МІБ, або 64,98% його статутного капіталу, перейшло від Петра Порошенка до Марини Порошенко.

Поділ майна

У квітні Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу представника Марини Порошенко, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив рішення поділити майно подружжя.

Зокрема, суд визнав за Мариною Порошенко право особистої приватної власності на 8,190 тис. акцій ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» балансовою вартістю 8,3 млрд грн.

Усього майно, яке отримала Марина Порошенко, оцінено у загальну суму вісім мільярдів п’ятсот п’ятдесят три мільйони сімсот дванадцять тисяч шістсот сімдесят дві гривні 30 коп.

Санкції проти Порошенка

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції.

Запроваджені санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів і перевезень територією України, заборону на виведення капіталів за кордон, а також позбавлення державних нагород та інших форм офіційного відзначення.

Після цього Національний банк повідомив, що може позбавити Порошенка впливу на Міжнародний інвестиційний банк.

28 квітня 2025 року вирішив, що бізнес-репутація Петра Порошенка є "небездоганною". Це стосується його як головного власника Міжнародного інвестиційного банку.

Сам Порошенко заявив, що розгляд питання про "небездоганну репутацію" свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а "по суті став виконавцем політичного замовлення".

Про банк

АТ "МІБ" (Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк") – український універсальний банк, який продовжує активно працювати на фінансовому ринку. Банк має ліцензію Національного банку України та є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Серед власників банку значився колишній президент України Петро Порошенко, який володіє найбільшою часткою, та його син Олексій Порошенко. АТ "МІБ" надає широкий спектр послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2026 року за розміром загальних активів МІБ посідав 32-е місце (11,1 млрд грн) серед 59 банків України. Чистий прибуток фінустанови за перше півріччя цього року становив 6,9 млн грн.