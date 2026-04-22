Майно подружжя Порошенків суд поділив з четвертої спроби: що кому дісталося

Марина Порошенко, дружина пятого президента України Петра Порошенка, виграла апеляцію у суді шодо поділу майна, яке належить на праві спільної сумісної власності подружжю.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в ухвалі Вінницького апеляційного суду, передає "Економічна правда".

Зазначається, що Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу представника позивачки, адвоката Крістіни Мисенко, на рішення Крижопільського районного суду Вінницької області за позовом про поділ майна подружжя.

Що кому дісталося

Суд постановив визнати за позивачкою право особистої приватної власності на 8190 акцій ПАТ ЗНКІФ Прайм ессетс кепітал, які відповідно до балансової вартості активів на останній звітний період коштують 8,34 млн грн.

Також ідеться про майно на загальну суму вісім мільярдів п`ятсот тридцять чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот сімдесят чотири гривні 56 коп.

За Петром Порошенко суд визнав право особистої приватної власності на мотоцикл HondaCMX 1100D, напівпричіп KING TRAILERS, автомобіль Volvo S90 2.0 T8 INSCRIPTION тощо.

Також йому належить нарахована, але невиплачена частина прибутку правового утворення без статусу юридичної особи Сіквент (Швайц) АҐ (попереднє найменування: Ротшильд Траст (Швайц) АҐ) у розмірі 20 000 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 25 березня 2025 року становить 832 892 000 грн та готівка у розмірі 3 190 905 107,30 грн,

Усього майно оцінено у загальну суму вісім мільярдів п`ятсот п`ятдесят три мільйони сімсот дванадцять тисяч шістсот сімдесят дві гривні 30 коп.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у Верховному Суді протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

Чому подружжя ділить майно

Нагадаємо, у лютому Крижопільський районний суд у Вінницькій області втретє за останній рік відмовив Марині Порошенко у позові до Петра Порошенка про поділ майна подружжя.

Головним об’єктом суперечки став контрольний пакет акцій інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Йдеться про 8190 акцій, що становить майже 79% статутного капіталу фонду. Вартість цього активу оцінюється у понад 8,33 мільярда гривень.

Окрім корпоративних прав, позов також стосувався і грошових заощаджень на банківських рахунках. Марина Порошенко претендувала на частку коштів у "Міжнародному інвестиційному банку" та "РВС Банку". Загальна сума банківських активів, що підлягали поділу, перевищує кілька мільйонів гривень та мільйони євро готівкою.

Марина Порошенко ще у березні 2025 року вперше звернулася до суду з проханням про поділ майна подружжя. Ціна позову тоді становила 17 млрд грн.

Адвокат Петра Порошенко Ігор Головань у квітні зазначив, що даний позов не означає розлучення подружжя: "Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси".

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції.

Запроваджені санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів і перевезень територією України, заборону на виведення капіталів за кордон, а також позбавлення державних нагород та інших форм офіційного відзначення.