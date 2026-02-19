Суд втретє відмовився ділити майно подружжя Порошенків

Крижопільський районний суд у Вінницькій області вже втретє за останній рік відмовив Марині Порошенко у позові до Петра Порошенка про поділ майна подружжя.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Главком" з посиланням на судовий реєстр.

Як йдеться у відповідній ухвалі суду в Державному реєстрі судових рішень, позивачка вимагала офіційного поділу спільно нажитого майна.

У позовній заяві Марина Порошенко зазначила, що перебуває у шлюбі з вересня 1984 року. За цей тривалий час подружжя накопичило значні статки, які є їхньою спільною сумісною власністю.

Тепер дружина п’ятого президента України намагається юридично виокремити свою частку в судовому порядку, що дозволило б їй вивести значні активи з-під дії персональних санкцій, накладених на Петра Порошенка.

Позивачка відверто визнала у суді, що головною причиною звернення є санкції РНБО, накладені на її чоловіка. Вона заявила, що через ці обмеження "позбавлена реальної можливості ефективно здійснювати своє право власності на майно", яке належить подружжю спільно.

Марина Порошенко, депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність" ще у березні 2025 року вперше звернулася до суду з проханням про поділ майна подружжя. Ціна позову тоді становила 17 млрд грн.

Адвокат Петра Порошенко Ігор Головань у квітні зазначив, що даний позов не означає розлучення подружжя: "Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси".

Але суд тоді ухвалив рішення про закриття провадження у справі про поділ майна.

Що намагаються поділити

Головним об’єктом суперечки став контрольний пакет акцій інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Йдеться про 8190 акцій, що становить майже 79% статутного капіталу фонду. Вартість цього активу оцінюється у понад 8,33 мільярда гривень.

Окрім корпоративних прав, позов також стосувався і грошових заощаджень на банківських рахунках. Марина Порошенко претендувала на частку коштів у "Міжнародному інвестиційному банку" та "РВС Банку". Загальна сума банківських активів, що підлягали поділу, перевищує кілька мільйонів гривень та мільйони євро готівкою.

Що відомо про санкції

12 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції.

Запроваджені санкції передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів і перевезень територією України, заборону на виведення капіталів за кордон, а також позбавлення державних нагород та інших форм офіційного відзначення.