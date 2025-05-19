Суд закрив провадження у справі про поділ майна Порошенків: що відомо

16 травня Крижопільський районний суд Вінницької області ухвалив рішення про закриття провадження у справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна подружжя. Ціна позову складала понад 17 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію "Суспільне. Вінниця".

На засідання п’ятий президент України та його дружина були відсутні, їх інтереси представляли адвокати: Ілля Новіков та Крістіна Мисенко.

Під час засідання суд долучив до справи повідомлення від Міністерства юстиції щодо санкцій, накладених на Петра Порошенка. Захисник президента попросив суд не розглядати документ як офіційне заперечення у цій справі.



Адвокатка Марини Порошенко наполягала на праві її клієнтки на частину спільного майна: "Марина Порошенко не перебуває під санкціями й має повне право на свою частку майна, придбаного у шлюбі".

Ухвалою суд постановив: "Закрити провадження у справі за відсутністю предмета спору. Повторні звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами про той самий предмет і з тих самих підстав не допускаються".

Суд також зобов’язав Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області повернути Порошенко Марині Анатоліївні 15 640 гривень судового збору.

Впродовж 5 днів буде сформовано повний текст рішення суду з мотивувальною частиною. У повній ухвалі будуть наведені обставини справи, правова оцінка та аргументи суду. Після цього документ стане доступним сторонам і може бути оскаржений.

Що відомо про справу?

Марина Порошенко, депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", дружина п'ятого президента України Петра Порошенка, 28 березня 2025 року звернулася до суду з проханням про поділ майна подружжя. Ціна позову — 17 102 703 811,40 грн.

Адвокат Петра Порошенко Ігор Головань у квітні зазначив, що даний позов не означає розлучення подружжя: "Розлучення – це окремий процес, а майнові процеси – це окремі процеси".

Санкції проти Петра Порошенка

Указом президента України від 12 лютого на Петра Порошенка накладено безстрокові санкції як на фізичну особу, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань, обмеження участі у приватизації, заборону здійснення публічних закупівель, обмеження статутного капіталу, заборону на укладання будь-яких договорів, а також правочинів щодо цінних паперів, заборону виплати дивідендів та інших платежів на користь санкційної особи.

Ці заходи зупиняють можливості для бізнес-діяльності та фінансування, ускладнюють доступ до ресурсів і ринків, а також блокують реалізацію спільних проєктів, аби обмежити вплив і розвиток підсанкційної особи.