У Favbet анулювали ліцензію на зали гральних автоматів: подробиці мільярдного штрафу

У Favbet анулювали ліцензію на зали автоматів / Depositphotos

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію ТОВ “Фавбет Гейм Слотс” на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів через порушення законодавства.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба агентства.

Причиною такого кроку стали зафіксовані порушення вимог чинного законодавства, що автоматично позбавляє компанію права продовжувати будь-яку профільну діяльність на території України.

Окрім відкликання ліцензії, до організатора застосували суворі фінансові санкції. Сума штрафу склала понад 933 млн грн.

Підставою для такого стягнення стали результати планової перевірки, під час якої інспектори виявили 108 гральних автоматів, що не мали підтвердженого інспектування.

Відсутність належної сертифікації обладнання згідно з вимогами законодавства стала ключовим фактором для нарахування багатомільйонних збитків.

Нагадаємо, перед цим PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) та наклало штрафи на загальну суму 12 млн гривень через порушення правил фінансових розрахунків.

Автор:
Тетяна Бесараб