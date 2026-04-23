Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

У Favbet аннулировали лицензию на залы игровых автоматов: подробности миллиардного штрафа

автоматы
В Favbet аннулировали лицензию на залы автоматов / Depositphotos

Государственное агентство PlayCity аннулировало лицензию ООО "Фавбет Гейм Слотс" на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов из-за нарушений законодательства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба агентства.

Причиной такого шага стали зафиксированные нарушения требований действующего законодательства, автоматически лишающего компанию права продолжать любую профильную деятельность на территории Украины.

Кроме отзыва лицензии к организатору применили строгие финансовые санкции. Сумма штрафа составила более 933 млн. грн.

Основанием для такого взыскания стали результаты плановой проверки, в ходе которой инспекторы обнаружили 108 игровых автоматов, не имевших подтвержденного инспектирования.

Отсутствие надлежащей сертификации оборудования согласно требованиям законодательства стало ключевым фактором для начисления многомиллионных убытков.

Напомним, перед этим PlayCity аннулировало лицензию онлайн-казино Cosmolot (ООО "Спейсикс") и наложило штрафы на общую сумму 12 млн гривен из-за нарушения правил финансовых расчетов.

Автор:
Татьяна Бессараб