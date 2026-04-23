У Favbet аннулировали лицензию на залы игровых автоматов: подробности миллиардного штрафа

Государственное агентство PlayCity аннулировало лицензию ООО "Фавбет Гейм Слотс" на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов из-за нарушений законодательства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба агентства.

Причиной такого шага стали зафиксированные нарушения требований действующего законодательства, автоматически лишающего компанию права продолжать любую профильную деятельность на территории Украины.

Кроме отзыва лицензии к организатору применили строгие финансовые санкции. Сумма штрафа составила более 933 млн. грн.

Основанием для такого взыскания стали результаты плановой проверки, в ходе которой инспекторы обнаружили 108 игровых автоматов, не имевших подтвержденного инспектирования.

Отсутствие надлежащей сертификации оборудования согласно требованиям законодательства стало ключевым фактором для начисления многомиллионных убытков.

Напомним, перед этим PlayCity аннулировало лицензию онлайн-казино Cosmolot (ООО "Спейсикс") и наложило штрафы на общую сумму 12 млн гривен из-за нарушения правил финансовых расчетов.