Міноборони допустило до використання у ЗСУ нового робота з кулеметом

Міністерство оборони допустило до використання у ЗСУ новий наземний роботизований комплекс "Бізон-Л", призначений для роботи в складних умовах фронту. Машина здатна перевозити до 300 кілограмів вантажу, долати болото та пересічену місцевість, а також залишатися малопомітною для тепловізійних систем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міноборони.

Новий комплекс може працювати навіть за активного впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Для цього "Бізон-Л" оснащений шістьма типами зв’язку, серед яких LTE, Wi-Fi, Starlink та інші канали керування. Максимальна швидкість машини сягає 12 км/год, а запас ходу становить до 50 кілометрів.

За потреби платформу можна оснащувати бойовим модулем із кулеметом калібру 12,7 мм. Це дозволяє використовувати комплекс не лише для логістики, а й для вогневої підтримки підрозділів.

"Бізон-Л" здатний перевозити боєприпаси, спорядження та евакуювати поранених із небезпечних ділянок. Також його можна застосовувати для встановлення інженерних загороджень, дистанційного мінування, а ще як мобільну платформу для антен, ретрансляторів або засобів радіоелектронної боротьби.

У Міноборони також заявили про масштабне розширення закупівель наземних роботизованих комплексів. У першому півріччі 2026 року планується законтрактувати виробників на постачання 25 тисяч таких систем. Це вдвічі більше, ніж було придбано за весь минулий рік.

Таким чином Україна продовжує нарощувати роботизацію війська, роблячи ставку на безпілотні наземні системи для логістики, евакуації та бойових завдань.

