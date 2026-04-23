Минобороны допустило к использованию в ВСУ нового робота с пулеметом

Министерство обороны допустило к использованию в ВСУ новый наземный роботизированный комплекс "Бизон-Л", предназначенный для работы в сложных условиях фронта. Машина способна перевозить до 300 кг груза, преодолевать болото и пересеченную местность, а также оставаться малозаметной для тепловизионных систем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минобороны .

Новый комплекс может работать даже при активном воздействии враждебных средств радиоэлектронной борьбы. Для этого "Бизон-Л" оснащен шестью типами связи, включая LTE, Wi-Fi, Starlink и другие каналы управления. Максимальная скорость машины составляет 12 км/ч, а запас хода составляет до 50 километров.

При необходимости платформу можно оснащать боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм. Это позволяет использовать комплекс не только для логистики, но и для огневой поддержки подразделений.

Бизон-Л способен перевозить боеприпасы, снаряжение и эвакуировать раненых с опасных участков. Также его можно использовать для установки инженерных заграждений, дистанционного минирования, а также в качестве мобильной платформы для антенн, ретрансляторов или средств радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны также заявили о масштабном расширении закупок наземных роботизированных комплексов. В первом полугодии 2026 года планируется законтрактовать производителей на поставку 25 тысяч таких систем. Это вдвое больше, чем было приобретено за весь прошлый год.

Таким образом, Украина продолжает наращивать роботизацию войска, делая ставку на беспилотные наземные системы для логистики, эвакуации и боевых задач.

Автор:
Татьяна Гойденко