Мешканцям прифронтових територій дадуть 19 400 грн: як отримати кошти через "Укрпошту"

Кабінет міністрів передбачив одноразову виплату у розмірі 19 400 грн для окремих категорій громадян, які фактично проживають на прифронтових територіях. Кошти призначатимуть на одне домогосподарство незалежно від кількості його мешканців.

Як пише Dilo, про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Про одноразову виплату

Для окремих категорій громадян, які фактично проживають на прифронтових територіях, передбачена одноразова грошова виплата у розмірі 19 400 грн. Кошти надаватимуть одному домогосподарству незалежно від кількості людей, які в ньому проживають.

Для отримання виплати необхідно до 30 жовтня подати письмову заяву до органу місцевого самоврядування, Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг.

Подати заяву безпосередньо через "Укрпошту" не можна. Водночас під час оформлення допомоги можна обрати спосіб отримання коштів через організацію, яка здійснює виплату та доставку пенсій і грошової допомоги, та зазначити "Укрпошту". У такому разі гроші можна буде отримати через листоношу або забрати у відділенні.

Хто може отримати виплату

Допомога передбачена для окремих категорій населення, зокрема:

людей, які отримують пенсію або соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю;

одиноких пенсіонерів;

внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання;

одержувачів житлових субсидій;

багатодітних і прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та родин патронатних вихователів;

одиноких матерів, які отримують допомогу на дітей;

сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю.

Виплата передбачена рішенням Кабінету Міністрів України та фінансується за підтримки міжнародних партнерів.

Нагадаємо, у червні "Укрпошта" підписала пряму угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу - компанією Etsy. Тепер українська поштова компанія стає офіційним партнером цього майданчика в Україні.